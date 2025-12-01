Команда факультета прикладной математики и информатики (ФПМИ) БГУ вышла в финал Чемпионата мира по программированию (ICPC) среди студентов 2025/2026 сезона.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, в состав команды вошли второкурсники Матвей Вылегжанин, Андрей Соболенко и третьекурсник Дмитрий Анташкевич. Это стало возможным благодаря успешному выступлению студентов БГУ в полуфинале чемпионата среди вузов Северной Евразии, который прошел 15–17 декабря в г. Санкт-Петербурге (Россия). К слову, студенты БГУ уже 25-й раз выходят в финал данного авторитетного состязания.

Отметим, в полуфинале БГУ представили семь команд, каждая из которых была отмечена дипломами.

Всего участниками состязания стали более 300 сборных из Беларуси, России, Казахстана, Грузии, Армении, Азербайджана, Кыргызстан, Узбекистана и Таджикистана. Из их числа в финал прошли студенты 17 вузов. Беларусь в финале представит также команда БГУИР.

В полуфинале студентам-программистам в течение пяти часов необходимо было решить 12 задач разного уровня сложности, а также разработать математические модели и алгоритмы решения, доказать их правильность и оптимальность, написать программу на одном из языков программирования и проверить результат в автоматизированной тестирующей системе.

Тренером сборной БГУ выступил заведующий кафедрой дискретной математики и алгоритмики ФПМИ Владимир Котов.

Дата и место проведения финала Чемпионата мира по программированию 2025/2026 сезона будут определены в ближайшее время.

Справка.

Чемпионат мира по программированию среди студентов (ICPС) является крупнейшим международным соревнованием молодежной элиты мирового программирования. Он проводится с 1977 года в три этапа: четвертьфинал, полуфинал и финал.

Белорусские команды начали свое участие в Чемпионате мира по программированию среди студентов с 1995 года. За всю историю участия в чемпионате в копилке БГУ золотая медаль (2004 г., Чехия), «бронза» (2008 г., Канада) и три «серебряные» награды (2012 г., Польша; 2013 и 2021 г., Россия). При этом команда БГУ является постоянным участником финальных выступлений.

Отметим, БГУ с 1998 года является обладателем сертификата университета-организатора региональных отборочных четвертьфинальных соревнований Чемпионата по программированию среди студентов.