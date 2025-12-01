Экономика РБ

ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ ВЫРОС НА 0,3%

13:01 18.12.2025 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь-ноябрь 2025 г. в текущих ценах составил 19946,3 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах 100,3% к уровню января – ноября 2024 г.