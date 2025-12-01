ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


НА ВЫСТАВКЕ «МОЯ БЕЛАРУСЬ» АГРОПРОМОТРАСЛЬ СТРАНЫ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА ЭКСПОЗИЦИЕЙ «УМНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ»


12:56 18.12.2025

На выставке «Моя Беларусь» агропромышленный потенциал страны будет представлен экспозицией «Умное земледелие», сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

Уже завтра стартует выставка достижений "Моя Беларусь". Экспозиция отобразит, чего Беларусь достигла за годы независимости благодаря труду народа, любви к своей земле и патриотизму.

Предприятия Минсельхозпрода удивят гостей масштабной инсталляцией «От региона к столу», наглядно демонстрирующей географию белорусского качества.

Экспозиция дополнена мощной инсталляцией «Визуальная шкала времени», где в двух стеклянных колбах — «Тогда» и «Сейчас» — сравниваются объёмы производства ключевых продуктов за последние 30 лет.

Рядом — витрины «От сырья к продукту», показывающие, как из одного зернышка или семечка рождаются десятки наименований продукции.

Технологии также станут неотъемлемой частью выставки: VR-фермы, роботы-доильщики, системы автопилотирования, агродроны, платформы «МоёПоле» и ИИ-агроном позволят посетителям «заглянуть» внутрь современного агропроизводства.

ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» представит макет своего завода и интерактивные экраны «обогащенные» ИИ-контентом.

Для семей с детьми подготовлена насыщенная программа: всевозможные квесты, например, с Золушкой на сортировку круп, мини-лаборатория, фотозоны в колосьях, «Шляпа выбора» с роботом-советчиком по профессиям, а еще викторины и много интересного.

Гостей также ждёт гастрономическая часть: гигантские сырки, трёхметровые колбасы, огромные караваи, много килограммовое сырное мороженое и другие деликатесы с возможностью дегустации от ведущих предприятий страны.

Для удобства гостей будут организованы специальные автобусы, курсирующие от станций метро "Академия наук" и "Пушкинская".

Открытие — 19 декабря в 12.00

Вход свободный
