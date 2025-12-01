|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.12.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
НА ВЫСТАВКЕ «МОЯ БЕЛАРУСЬ» АГРОПРОМОТРАСЛЬ СТРАНЫ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА ЭКСПОЗИЦИЕЙ «УМНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ»
12:56 18.12.2025
На выставке «Моя Беларусь» агропромышленный потенциал страны будет представлен экспозицией «Умное земледелие», сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
Уже завтра стартует выставка достижений "Моя Беларусь". Экспозиция отобразит, чего Беларусь достигла за годы независимости благодаря труду народа, любви к своей земле и патриотизму.
Предприятия Минсельхозпрода удивят гостей масштабной инсталляцией «От региона к столу», наглядно демонстрирующей географию белорусского качества.
Экспозиция дополнена мощной инсталляцией «Визуальная шкала времени», где в двух стеклянных колбах — «Тогда» и «Сейчас» — сравниваются объёмы производства ключевых продуктов за последние 30 лет.
Рядом — витрины «От сырья к продукту», показывающие, как из одного зернышка или семечка рождаются десятки наименований продукции.
Технологии также станут неотъемлемой частью выставки: VR-фермы, роботы-доильщики, системы автопилотирования, агродроны, платформы «МоёПоле» и ИИ-агроном позволят посетителям «заглянуть» внутрь современного агропроизводства.
ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» представит макет своего завода и интерактивные экраны «обогащенные» ИИ-контентом.
Для семей с детьми подготовлена насыщенная программа: всевозможные квесты, например, с Золушкой на сортировку круп, мини-лаборатория, фотозоны в колосьях, «Шляпа выбора» с роботом-советчиком по профессиям, а еще викторины и много интересного.
Гостей также ждёт гастрономическая часть: гигантские сырки, трёхметровые колбасы, огромные караваи, много килограммовое сырное мороженое и другие деликатесы с возможностью дегустации от ведущих предприятий страны.
Для удобства гостей будут организованы специальные автобусы, курсирующие от станций метро "Академия наук" и "Пушкинская".
Открытие — 19 декабря в 12.00
Вход свободный
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 18.12.2025
Курсы в банках
на 18.12.2025
Конвертация в банках
на 18.12.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте