|18.12.2025
Экономика РБ
«БЕЛТЕХОСМОТР» ВНЕДРИЛ НОВУЮ УСЛУГУ
11:56 18.12.2025
УП «БЕЛТЕХОСМОТР» представило новую услугу — комплексную (предпродажную) диагностику транспортного средства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, помимо выполнения основной задачи по проведению государственного технического осмотра, диагностические станции предприятия, обладающие многолетним опытом и современной материально-технической базой, теперь предлагают комплексную оценку технического состояния автомобилей.
Услуга направлена на объективную оценку текущего технического состояния автомобиля перед его продажей или покупкой, а также в период его эксплуатации.
Получение диагностического заключения от независимого государственного предприятия минимизирует риски скрытых дефектов и обеспечит объективную и независимую оценку технического состояния автомобиля. Предоставление данной услуги ориентированно на помощь автовладельцам для принятия взвешенного и обоснованного решения о покупке транспортного средства, либо – при проверке в период эксплуатации – о наличии и критичности технических неисправностей.
В рамках комплексной (предпродажной) диагностики проводится:
- оценка показателей транспортных средств на профессиональном оборудовании с использованием поверенных средств измерений (тормозного стенда, приборов для проверки: света фар, суммарного люфта в рулевом управлении, экологических показателей и другого оборудования);
- проверка ключевых параметров: тормозной системы, двигателя, подвески, рулевого управления, внешних световых приборов, кузова и т.д.;
- компьютерная диагностика транспортного средства автосканером LAUNCH для выявления скрытых ошибок и неисправностей.
Также предоставляется информация с историей о пройденных государственных технических осмотрах и пробеге автомобиля.
Услуга оказывается в отношении легковых транспортных средств категории М1 на основании публичного договора на следующих диагностических станциях предприятия:
№ 210, г. Минск, ул. Социалистическая, 26/13;
№ 200, г. Брест, ул. 2-я Заводская, 4А;
№ 235, г. Гродно, ул. Обухова, 28;
№ 252, г. Могилев, ул. Кулибина, 31;
№ 255, г. Гомель, ул. Могилевская, 4А;
№167, г. Витебск, ул. 6-ая Суражская, 9А;
№ 152, г. Бобруйск, ул. Гоголя, 181;
№ 80, г. Слуцк, ул. Транспортная, 1А.
Услуга предоставляется вне рамок обязательного государственного технического осмотра и оплачивается отдельно согласно прейскуранту.
