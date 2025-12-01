УП «БЕЛТЕХОСМОТР» представило новую услугу — комплексную (предпродажную) диагностику транспортного средства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, помимо выполнения основной задачи по проведению государственного технического осмотра, диагностические станции предприятия, обладающие многолетним опытом и современной материально-технической базой, теперь предлагают комплексную оценку технического состояния автомобилей.

Услуга направлена на объективную оценку текущего технического состояния автомобиля перед его продажей или покупкой, а также в период его эксплуатации.

Получение диагностического заключения от независимого государственного предприятия минимизирует риски скрытых дефектов и обеспечит объективную и независимую оценку технического состояния автомобиля. Предоставление данной услуги ориентированно на помощь автовладельцам для принятия взвешенного и обоснованного решения о покупке транспортного средства, либо – при проверке в период эксплуатации – о наличии и критичности технических неисправностей.

В рамках комплексной (предпродажной) диагностики проводится:

- оценка показателей транспортных средств на профессиональном оборудовании с использованием поверенных средств измерений (тормозного стенда, приборов для проверки: света фар, суммарного люфта в рулевом управлении, экологических показателей и другого оборудования);

- проверка ключевых параметров: тормозной системы, двигателя, подвески, рулевого управления, внешних световых приборов, кузова и т.д.;

- компьютерная диагностика транспортного средства автосканером LAUNCH для выявления скрытых ошибок и неисправностей.

Также предоставляется информация с историей о пройденных государственных технических осмотрах и пробеге автомобиля.

Услуга оказывается в отношении легковых транспортных средств категории М1 на основании публичного договора на следующих диагностических станциях предприятия:

№ 210, г. Минск, ул. Социалистическая, 26/13;

№ 200, г. Брест, ул. 2-я Заводская, 4А;

№ 235, г. Гродно, ул. Обухова, 28;

№ 252, г. Могилев, ул. Кулибина, 31;

№ 255, г. Гомель, ул. Могилевская, 4А;

№167, г. Витебск, ул. 6-ая Суражская, 9А;

№ 152, г. Бобруйск, ул. Гоголя, 181;

№ 80, г. Слуцк, ул. Транспортная, 1А.

Услуга предоставляется вне рамок обязательного государственного технического осмотра и оплачивается отдельно согласно прейскуранту.