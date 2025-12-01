ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


«БЕЛТЕХОСМОТР» ВНЕДРИЛ НОВУЮ УСЛУГУ


11:56 18.12.2025

УП «БЕЛТЕХОСМОТР» представило новую услугу — комплексную (предпродажную) диагностику транспортного средства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, помимо выполнения основной задачи по проведению государственного технического осмотра, диагностические станции предприятия, обладающие многолетним опытом и современной материально-технической базой, теперь предлагают комплексную оценку технического состояния автомобилей.

Услуга направлена на объективную оценку текущего технического состояния автомобиля перед его продажей или покупкой, а также в период его эксплуатации.

Получение диагностического заключения от независимого государственного предприятия минимизирует риски скрытых дефектов и обеспечит объективную и независимую оценку технического состояния автомобиля. Предоставление данной услуги ориентированно на помощь автовладельцам для принятия взвешенного и обоснованного решения о покупке транспортного средства, либо – при проверке в период эксплуатации – о наличии и критичности технических неисправностей.

В рамках комплексной (предпродажной) диагностики проводится:

- оценка показателей транспортных средств на профессиональном оборудовании с использованием поверенных средств измерений (тормозного стенда, приборов для проверки: света фар, суммарного люфта в рулевом управлении, экологических показателей и другого оборудования);

- проверка ключевых параметров: тормозной системы, двигателя, подвески, рулевого управления, внешних световых приборов, кузова и т.д.;

- компьютерная диагностика транспортного средства автосканером LAUNCH для выявления скрытых ошибок и неисправностей.

Также предоставляется информация с историей о пройденных государственных технических осмотрах и пробеге автомобиля.

Услуга оказывается в отношении легковых транспортных средств категории М1 на основании публичного договора на следующих диагностических станциях предприятия:

№ 210, г. Минск, ул. Социалистическая, 26/13;

№ 200, г. Брест, ул. 2-я Заводская, 4А;

№ 235, г. Гродно, ул. Обухова, 28;

№ 252, г. Могилев, ул. Кулибина, 31;

№ 255, г. Гомель, ул. Могилевская, 4А;

№167, г. Витебск, ул. 6-ая Суражская, 9А;

№ 152, г. Бобруйск, ул. Гоголя, 181;

№ 80, г. Слуцк, ул. Транспортная, 1А.

Услуга предоставляется вне рамок обязательного государственного технического осмотра и оплачивается отдельно согласно прейскуранту.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.12.2025
валюта курс
EUR 3.4517
USD 2.9448
RUB 3.6797
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9448 -0.0029
RUB 3.6797 -0.0052
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4460 3.4540
USD 2.9410 2.9480
RUB 3.6750 3.6800
подробнее

Конвертация в банках
на 18.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1730
EUR/RUB 93.7500 94.0500
USD/RUB 79.9000 80.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте