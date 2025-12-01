Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-октябре 2025 г. составили 110% к уровню января-октября 2024 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 66,3%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 21,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,4%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,4%.