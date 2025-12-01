|О компании
|18.12.2025
Экономика РБ
ВАЖНЫЙ ИНВЕСТПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ НА ВИТЕБЩИНЕ
10:42 18.12.2025
На территории ОАО «БелВитунифарм» в деревне Должа стройтрест №35 возводит новый завод по производству импортозамещающих ветпрепаратов. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».
Работы выполняет генподрядный филиал СУ-201. Минские строители трудятся в Витебском районе вахтами.
Строящийся корпус переменной этажности – три-четыре этажа. Сейчас на объекте завершаются работы по первому пусковому комплексу – закрывается контур здания и подводятся сети.
«Мы практически закрыли тепловой контур: готова кровля, оконные и дверные блоки, на заключительном этапе – устройство крылец, отделка фасада сэндвич-панелями. Работы теперь сосредоточены в основном внутри здания: возводятся перегородки из мелкоштучного кирпича, штукатурятся технические помещения – электрощитовая, теплоузел, трансформаторная подстанция. От действующей котельной к зданию подвели теплотрассу по воздушной системе. С нового года планируем приступить к врезкам инженерных коммуникаций и комплексу отделочных работ», - прокомментировал прораб СУ-201 Игорь Курцевич.
