Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Белорусский государственный экономический университет (БГЭУ) 17 декабря подвели итоги первого совместного проекта, реализованного в рамках соглашения о сотрудничестве между двумя организациями.Результатом взаимодействия БУТБ и БГЭУ стало комплексное аналитическое исследование «Мировой рынок молочной продукции: состояние, тенденции, перспективы развития».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, цель исследования — изучить конъюнктуру, особенности и ключевые тренды на молочных рынках стран Евразийского экономического союза, Европейского союза, Китая, Индии, Новой Зеландии и Соединенных Штатов Америки, чтобы выявить возможности и риски для белорусских экспортеров молокопродуктов, использующих электронную платформу БУТБ. В проекте были задействованы студенты 3 курса профилизации «Экономика и управление на предприятии агропромышленного комплекса», преподаватели кафедры экономики АПК и природопользования БГЭУ, а также эксперты БУТБ, курировавшие работу юных аналитиков.

По мнению председателя правления БУТБ Александра Осмоловского, главная ценность реализованного аналитического проекта заключается в его прикладном характере, что позволило, с одной стороны, проверить на практике аналитические навыки студентов и их способность работать с большими объемами данных, а с другой — предоставило бирже и участникам биржевых торгов концентрированную информацию о перспективных рынках сбыта белорусской молочной продукции и их потенциале.

«Считаю, что все основные задачи проекта успешно выполнены, а его результаты станут хорошим подспорьем для аналитического подразделения биржи и будут использоваться при подготовке справок, отчетов и иных информационных материалов», — отметил руководитель БУТБ.

В связи с этим заведующий кафедрой экономики АПК и природопользования БГЭУ, кандидат экономических наук, доцент Андрей Королев выступил с предложением не только продолжить сотрудничество с БУТБ в сфере аналитики, но и расширить его за счет проведения совместных мероприятий. В частности, на следующей международной специализированной выставке «Белагро-2026», которая пройдет в Минске 2-6 июня 2026 г., планируется организовать дискуссионную панель по вопросам биржевой торговли сельхозпродукцией.

«Начать предлагаю с молочной продукции, а в качестве участников дискуссии пригласить представителей комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Мингорисполкома, научно-исследовательских институтов, предприятий пищевой промышленности, БГЭУ и биржи. В перспективе данное мероприятие могло бы стать постоянным и включаться в программу каждой выставки „Белагро“. Меняться будут только темы для обсуждения и состав участников. Думаю, что такая инициатива будет позитивно воспринята всеми заинтересованными», — считает Андрей Королев.

Подведение итогов исследовательского проекта завершилось вручением всем его участникам сертификатов и памятных призов от БУТБ, а также подарков от Октябрьского РК ОО «БРСМ» и ПО ОО «БРСМ» с правами РК БГЭУ, за что организаторы выразили отдельную благодарность.