Экономика РБ


БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ ОТКРЫВАЮТ НОВУЮ ГЛАВУ СОТРУДНИЧЕСТВА


10:30 18.12.2025

Со вступлением в силу услужно-инвестиционного Соглашения Беларусь и Китай открывают новую главу сотрудничества. Об этом заявила 17 декабря 2025 г. заместитель министра экономики Алеся Абраменко на Ежегодной конференции Ассоциации китайских компаний в Беларуси «Путеводная звезда Шелкового пути 2025», сообщает пресс-служба экономического ведомства.

По словам Алеси Абраменко, потенциал деятельности каждой присутствующей китайской компании далеко не исчерпан. Замминистра экономики заверила, что министерство готово оказывать всестороннюю поддержку, формировать комфортные условия для реализации совместных идей и инициатив.

«Уже совсем скоро, с 1 января 2026 г., в силу вступит Соглашение о торговле услугами и осуществлении инвестиций между Беларусью и Китаем.

Реализация этого исторического документа позволит либерализировать торговлю услугами, а также обеспечить гарантированный доступ инвестиций в сферу услуг и производственный сектор.

Следуя договоренностям наших Лидеров, Беларусь и Китай последовательно реализуют стратегию совместного промышленно-технологической кооперации.

С нового года стартует двухлетний цикл проведения Года промышленной кооперации между нашими странами. В совместных планах – укрепить технологическое, производственное, инвестиционное и инновационное сотрудничество», – отметила замминистра экономики.

В ходе мероприятия Алеся Абраменко вручила Благодарности министра экономики представителям ряда китайских компаний, которые внесли значительный вклад в развитие белорусско-китайского сотрудничества
Курсы валют НБ РБ
с 19.12.2025
валюта курс
EUR 3.4517
USD 2.9448
RUB 3.6797
Итоги торгов на БВФБ
на 18.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9448 -0.0029
RUB 3.6797 -0.0052
Курсы в банках
на 18.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4460 3.4540
USD 2.9410 2.9480
RUB 3.6750 3.6800
Конвертация в банках
на 18.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1730
EUR/RUB 93.7500 94.0500
USD/RUB 79.9000 80.1000
