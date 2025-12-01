В Минске в квартале Depo открылись две библиотеки с проекторами и кофе-машинами. Их обустроили в домах Sarria 1 и Sarria 2. В публичном пространстве можно читать книги, встречать гостей или смотреть фильмы на большом экране.

Открытие библиотек совпало с передачей ключей новым жителям. Партнером выступил проект об истории культуры Arzamas.

Библиотеки развивают идею Depo, когда общественные пространства становятся частью жизни людей. Концепция также нашла отражение в лобби с предметами искусства и мягкой мебелью.

Интерьер построен на балансе актуальной эстетики и сдержанной классики. В основе – идея камерного, приватного пространства, где легко почувствовать себя как дома. Палитра решена в нейтральных природных оттенках и дополнена точечными акцентами в цвете «мягкий чёрный».

В центре библиотеки – зона отдыха с диваном, креслами и трансформируемым столом. Рядом – зона стеллажей с библиотекой. Каждый стеллаж дополнен компактным рабочим местом с пуфиком, где можно поработать или уединиться с книгой. В один из модулей интегрирован экран для проектора. Кофе-зона оснащена системой хранения, кофемашиной и помпой для питьевой воды, а при необходимости ее можно скрыть текстилем.

Библиотеки в Sarria 1 и Sarria 2 включают классическую литературу, книги по архитектуре, культуре и истории Минска – на русском и английском языках. Присутствует и белорусская классика, в том числе «Людзі на балоце» Ивана Мележа. Подборка была эксклюзивно сформирована авторами Arzamas для жителей квартала. В качестве ориентиров – интерес к культурному наследию и стремление к осмысленному развитию.

Для детей в библиотеках создан отдельный раздел. Его куратором выступил проект «Гусьгусь». В подборку вошли книги, которые развивают интерес к чтению у ребят и учитывают их возрастные особенности.

Книги можно почитать в лобби или взять с собой домой. После прочтения их можно вернуть обратно.

Помимо книжных коллекций, библиотеки задуманы как места для отдыха, работы и общения. В пространствах установлены проектор и кофемашина, размещены арт-объекты авторства белорусских скульпторов. Предусмотрены рабочие места и разные варианты освещения.

Дома Sarria расположены рядом со двором-парком. Новые библиотеки органично вписываются в эту атмосферу.

Запуск библиотек – вторая инициатива Depo и Arzamas. Ранее команды вместе работали над материалом об искусстве и архитектуре Минска, а в дальнейшем планируют запустить учебный курс о Минске на платформе Arzamas.

Arzamas – просветительский проект об истории культуры, который в формате курсов, лекций, статей и подкастов рассказывает о литературе, искусстве, истории и других гуманитарных дисциплинах, делая знания частью повседневной жизни.