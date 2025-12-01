На бизнес-завтраке МТС Product Day компания МТС анонсировала стратегические планы по развитию облачных сервисов для бизнеса. В 2026 году компания готовит запуск локализованных решений на базе искусственного интеллекта, развивая собственную архитектуру агентов и прикладную LLM-платформу, сообщает пресс-служба МТС.

В своем выступлении на МТС Product Day руководитель МТС Cloud Евгений Кондратеня подробно рассказал о развитии облачной платформы. Она позволяет бизнесу гибко управлять инфраструктурой, снижать риски и масштабировать ресурсы в зависимости от текущих задач. В центре внимания сейчас — объектное хранение данных, защита веб-приложений (WAF), управляемые сервисы и подготовка к запуску локального GPT-подобного решения.

Евгений Кондратеня отметил, что МТС Cloud готовится стать платформой для внедрения прикладных ИИ-инструментов, которые будут работать в национальной юрисдикции и обеспечивать хранение критичных данных локально. «Мы готовим к запуску сервисы на базе искусственного интеллекта, встроенные в МТС Cloud. Это позволит компаниям не просто хранить данные, но и превращать их в инсайты — от прогнозирования спроса до автоматизации бизнес-процессов», — заявил представитель МТС.

По словам спикера, МТС Cloud уже стал одним из крупнейших поставщиков облачных решений в Беларуси и обслуживает более тысячи клиентов — от флагманов машиностроения до государственных организаций и малого бизнеса. «Мы не просто телеком-компания. За шесть лет мы вошли в топ белорусского облачного рынка и стали самым быстрорастущим оператором. Сегодня мы готовы сделать следующий шаг — стать ИИ-оператором», — подчеркнул он.

Отдельное внимание было уделено локализации решений: данные будут храниться в белорусских дата-центрах, а архитектуру корпоративных ассистентов планируется выстраивать с учетом национальных требований к безопасности.

«Наша задача — дать компаниям помощника в контексте их процессов. Это корпоративный ассистент, который работает внутри контура организации и хранит критичные данные локально. Такой подход обеспечивает доверие и соответствие требованиям рынка», — отметил Евгений Кондратеня.

Справка:

МТС Cloud оказывает услуги на основе двух дата-центров с доступностью инфраструктуры до 99,98%. Платформа обеспечивает высокую отказоустойчивость, безопасность и гибкость за счет использования нескольких облачных систем виртуализации.

МТС Cloud предлагает готовые решения для бизнеса любого масштаба: от стартапов до крупных предприятий, банков, ритейла и e-commerce. В числе сервисов: виртуальный облачный сервер VPS/VDS, объектное хранилище S3, «Облачный 1С», резервное копирование и услуги на базе центра кибербезопасности МТС. Клиентам доступны бесплатный тестовый период, перенос, настройка и техническая поддержка.