Экономика РБ


ЧАСТНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОРМОВ В БЕЛАРУСИ ОБХОДИЛ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН ПОД ВИДОМ «КОНЦЕНТРАТОВ»


17:14 15.12.2025

В Беларуси частный производитель кормовых добавок зарегистрировал их как «концентраты», чтобы уйти из-под регулирования цен на эту продукцию. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.

Махинации выявлены госконтролерами и работниками ДФР Пинского региона при проверке двух частных компаний, одна из которых является производителем кормовых добавок для КРС, а другая – ее торговым посредником.

Выяснилось, что при производстве и реализации кормовых добавок руководством фирм категория товарных позиций «кормовые добавки» была заменена на «кормовые концентраты», что позволило устанавливать не ограниченные законодательством торговые надбавки и применять завышенный до 40-50% уровень рентабельности (при реализации кормовых добавок показатели по уровню рентабельности и торговые надбавки ограничены 20%).

В результате продукция по завышенным ценам поставлялась с 2023 года 17 сельхозорганизациям, в основном Брестской области. Предприятиям АПК нанесены убытки на сумму свыше 500 тыс. рублей.

В отношении должностного лица частной компании возбуждено уголовное дело.
