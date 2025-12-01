ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


НОВОГОДНИЙ ПОЕЗД В ПОМЕСТЬЕ БЕЛОРУССКОГО ДЕДА МОРОЗА 12 ДЕКАБРЯ ОТПРАВИЛСЯ В ПЕРВЫЙ РЕЙС В ЭТОМ СЕЗОНЕ


16:21 15.12.2025

Туристический центр «Дортур» Белорусской железной дороги реализует традиционный проект «Путешествие в Поместье Деда Мороза».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЖД, в этом сезоне для новогоднего поезда предусмотрены рейсы из Минска 12, 20, 24 декабря текущего года, 6 и 9 января 2026 года отправлением из столицы Беларуси в 22:45 и прибытием в Брест утром следующего дня в 07:50.

С вокзала станции Брест-Центральный на комфортабельных автобусах туристы отправятся в Беловежскую пущу, где развернется насыщенная новогодняя сказка. Они посетят Поместье белорусского Деда Мороза – волшебное место в живописном лесу, окруженном соснами и елями, где сбываются мечты детей и взрослых. Гости также пройдут по аллее Сказок, увидят Терем Снегурочки, Волшебную Мельницу, побывают на аллее знаков Восточного Календаря, смогут загадать свои самые сокровенные желания на поляне Двенадцати Месяцев у Новогодней Елки.

После захватывающей экскурсии гостей встретят в уютном кафе «Хата Деда Мороза», где всех угостят вкусными пышными блинами и горячим чаем на пущанских травах.

Путешествие не ограничится сказкой! Гостей ждет увлекательное «фото-сафари» по заповеднику с возможностью понаблюдать за его обитателями в естественной среде и посещение вольерного комплекса.

Завершит знакомство с Беловежской пущей визит в Музей природы. Более тысячи экспонатов, демонстрирующих флору и фауну заповедника в реальных размерах, впечатлят не только детей, но и взрослых.

Из Бреста в столицу Беларуси новогоднему поезду предусмотрено отправление 13, 21 и 25 декабря текущего года, 7 и 10 января 2026 года в 17:56 и прибытие в Минск в 22:20. В дороге пассажиров ждет встреча с железнодорожным Дедом Морозом и анимационная программа.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.12.2025
валюта курс
EUR 3.4450
USD 2.9336
RUB 3.7039
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9336 -0.0147
RUB 3.7039 +0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4410 3.4460
USD 2.9310 2.9350
RUB 3.6980 3.6990
подробнее

Конвертация в банках
на 15.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1735 1.1755
EUR/RUB 93.3000 93.4000
USD/RUB 79.4000 79.4500
подробнее