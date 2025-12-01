Туристический центр «Дортур» Белорусской железной дороги реализует традиционный проект «Путешествие в Поместье Деда Мороза».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЖД, в этом сезоне для новогоднего поезда предусмотрены рейсы из Минска 12, 20, 24 декабря текущего года, 6 и 9 января 2026 года отправлением из столицы Беларуси в 22:45 и прибытием в Брест утром следующего дня в 07:50.

С вокзала станции Брест-Центральный на комфортабельных автобусах туристы отправятся в Беловежскую пущу, где развернется насыщенная новогодняя сказка. Они посетят Поместье белорусского Деда Мороза – волшебное место в живописном лесу, окруженном соснами и елями, где сбываются мечты детей и взрослых. Гости также пройдут по аллее Сказок, увидят Терем Снегурочки, Волшебную Мельницу, побывают на аллее знаков Восточного Календаря, смогут загадать свои самые сокровенные желания на поляне Двенадцати Месяцев у Новогодней Елки.

После захватывающей экскурсии гостей встретят в уютном кафе «Хата Деда Мороза», где всех угостят вкусными пышными блинами и горячим чаем на пущанских травах.

Путешествие не ограничится сказкой! Гостей ждет увлекательное «фото-сафари» по заповеднику с возможностью понаблюдать за его обитателями в естественной среде и посещение вольерного комплекса.

Завершит знакомство с Беловежской пущей визит в Музей природы. Более тысячи экспонатов, демонстрирующих флору и фауну заповедника в реальных размерах, впечатлят не только детей, но и взрослых.

Из Бреста в столицу Беларуси новогоднему поезду предусмотрено отправление 13, 21 и 25 декабря текущего года, 7 и 10 января 2026 года в 17:56 и прибытие в Минск в 22:20. В дороге пассажиров ждет встреча с железнодорожным Дедом Морозом и анимационная программа.