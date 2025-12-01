На бизнес-завтраке «МТС Product Day» представитель компании Евгений Кондратеня представил облачную платформу МТС как целостную экосистему, созданную для решения ключевых проблем бизнеса.

За шесть лет МТС Клауд вошёл в число ведущих провайдеров страны, обслуживая более тысячи организаций — от промышленных гигантов до малого бизнеса.

Спикер подчеркнул, что платформа стала ответом на дефицит и дороговизну серверного оборудования, а также на нехватку ИТ-специалистов. «Мы фактически нивелируем ваши риски. Вы берёте ровно столько ресурсов, сколько нужно, и платите только за потребление», — заявил Кондратеня. МТС не только предоставляет инфраструктуру (IaaS), но и берёт на себя полное сопровождение миграции, настройку ПО и безопасности, что критически важно для компаний без собственных сильных ИТ-команд.

В основе экосистемы — современная аппаратная база с высокопроизводительными процессорами и NVMe-дисками в двух дата-центрах. Надёжность является базовым стандартом, а кибербезопасность встроена в сервисы. Компания предлагает, в частности, WAF (Web Application Firewall) как сервис для защиты сайтов и порталов.

«Облачные сервисы позволяют реализовать правило «3-2-1» для резервного копирования, что критично в условиях роста активности шифровальщиков», — отметил эксперт.

Облачная экосистема МТС строится как универсальная платформа, где заказчик любого масштаба может получить готовый, безопасный и отказоустойчивый ИТ-ландшафт. Вместе с анонсированными AI-решениями это формирует законченное предложение для цифровой трансформации бизнеса в Беларуси.