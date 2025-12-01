ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
ПРОДТОВАРЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ПОДОРОЖАЛИ НА 8,5%


15:11 15.12.2025

В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в ноябре 2025 г. по сравнению с октябрем 2025 г. составил 100,6%, с декабрем 2024 г. – 108,5%

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в ноябре 2025 года цены увеличились на 9,4% к уровню ноября 2024 года. В январе-ноябре текущего года рост цен на продтовары по сравнению с январем-ноябрем 2024 года составил 8,8%.

Непродовольственные товары в ноябре текущего года подорожали по сравнению с октябрем на 0,1%, а по сравнению с декабрем 2024 года цены выросли на 4,1%. Годовое увеличение цен на непродовольственные товары в ноябре 2025 года составило 3,4%. В январе-ноябре 2025 года цены выросли на 3,3% к уровню января-ноября 2024 года.

Цены на услуги в ноябре 2025 года увеличились по сравнению с октябрем на 0,2%, с начала года на 7,9%. За ноябрь 2025 года к уровню ноября 2024 года рост цен на услуги ускорился до 7,9%. В январе-ноябре текущего года к уровню соответствующего периода 2024 года услуги подорожали на 7,6%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.12.2025
валюта курс
EUR 3.4450
USD 2.9336
RUB 3.7039
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9336 -0.0147
RUB 3.7039 +0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4410 3.4460
USD 2.9310 2.9350
RUB 3.6980 3.6990
подробнее

Конвертация в банках
на 15.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1735 1.1755
EUR/RUB 93.3000 93.4000
USD/RUB 79.4000 79.4500
подробнее
