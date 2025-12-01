В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в ноябре 2025 г. по сравнению с октябрем 2025 г. составил 100,6%, с декабрем 2024 г. – 108,5%

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в ноябре 2025 года цены увеличились на 9,4% к уровню ноября 2024 года. В январе-ноябре текущего года рост цен на продтовары по сравнению с январем-ноябрем 2024 года составил 8,8%.

Непродовольственные товары в ноябре текущего года подорожали по сравнению с октябрем на 0,1%, а по сравнению с декабрем 2024 года цены выросли на 4,1%. Годовое увеличение цен на непродовольственные товары в ноябре 2025 года составило 3,4%. В январе-ноябре 2025 года цены выросли на 3,3% к уровню января-ноября 2024 года.

Цены на услуги в ноябре 2025 года увеличились по сравнению с октябрем на 0,2%, с начала года на 7,9%. За ноябрь 2025 года к уровню ноября 2024 года рост цен на услуги ускорился до 7,9%. В январе-ноябре текущего года к уровню соответствующего периода 2024 года услуги подорожали на 7,6%.