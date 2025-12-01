|О компании
|15.12.2025
Экономика РБ
БОЛЕЕ 20 ТЫС. ЧЕЛОВЕК ЕЖЕГОДНО ОЗДОРАВЛИВАЮТСЯ В САНАТОРИЯХ СИСТЕМЫ МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ
14:19 15.12.2025
В санаториях системы Минтруда и соцзащиты более ежегодно оздоравливаются 20 тысяч человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда.
На базе санатория «Вяжути» состоялось республиканское совещание, посвященное развитию системы санаторно-курортного лечения для ветеранов войны, труда и инвалидов.
В рабочей встрече приняли участие: министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, главные врачи и представители санаториев «Белая Вежа», «Березина», «Вяжути» и «Ясельда».
Центром дискуссии стали промежуточные итоги реализации «Стратегии развития санаториев на 2024–2026 годы».
За полтора года действия программы достигнуты значимые результаты: внедрено 28 новых лечебно-реабилитационных услуг при плане в 15, разработано 26 комплексных оздоровительных программ, закуплено 49 единиц современного медицинского оборудования.
Это позволило закрыть все актуальные для пожилых граждан и лиц с инвалидностью направления оздоровления.
«Цель нашей встречи — подведение промежуточных итогов реализации Стратегии. Что удалось сделать? Кому необходимо подтянуться? На что обратить особое внимание? Наша главная задача — обеспечить современный и качественный сервис, спектр необходимых услуг», - отметила министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко.
Во всех санаториях Минтруда и соцзащиты создана необходимая доступная среда, как в жилых, так и в лечебных корпусах.
Территории благоустроены и созданы необходимые условия для беспрепятственного доступа отдыхающих к объектам инфраструктуры (пандусы, поручни, расширенные проёмы).
Имеются парковочные места для инвалидов.
Учтен вопрос перепада высоты бортового камня между тротуаром и дорожным покрытием, размещены схемы движения.
По итогам совещания определены задачи на 2026 год, среди которых — завершение строительных проектов в «Вяжути» и дальнейшая работа по повышению качества и доступности санаторно-курортных услуг для льготных категорий граждан.
