ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ПОСТАВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД ЗАВЕРШАЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ КРУПНОГО ИНВЕСТПРОЕКТА


13:26 15.12.2025

ОАО «Поставский молочный завод» завершает реализацию инвестиционного проекта «Организация выпуска молочной продукции». Об этом сообщает Telegram-канал «Городокский район. Официально»

Стоимость проекта по бизнес-плану – 14,3 млн. рублей, с созданием 20 новых рабочих мест. Вид выпускаемой продукции – творог 9 %, 5 %, 2 %, молоко.

На сегодняшний день на реализацию проекта направлено 7,1 млн. рублей инвестиций, трудоустроено 13 человек на вновь созданные места.

Предприятие динамично развивается, постоянно наращивает объемы производства.

Завод обеспечен необходимым технологическим оборудованием для производства продукции гарантированного качества. Доминирующее положение в структуре производства по-прежнему занимает производство сыров, а именно 72,8%. Производство цельномолочной продукции составляет 13,6%, удельный вес производства масла животного – 10,6%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.12.2025
валюта курс
EUR 3.4450
USD 2.9336
RUB 3.7039
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9336 -0.0147
RUB 3.7039 +0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4410 3.4460
USD 2.9310 2.9350
RUB 3.6980 3.6990
подробнее

Конвертация в банках
на 15.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1735 1.1755
EUR/RUB 93.3000 93.4000
USD/RUB 79.4000 79.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line