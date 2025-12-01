|О компании
|15.12.2025
Экономика РБ
ПОСТАВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД ЗАВЕРШАЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ КРУПНОГО ИНВЕСТПРОЕКТА
13:26 15.12.2025
ОАО «Поставский молочный завод» завершает реализацию инвестиционного проекта «Организация выпуска молочной продукции». Об этом сообщает Telegram-канал «Городокский район. Официально»
Стоимость проекта по бизнес-плану – 14,3 млн. рублей, с созданием 20 новых рабочих мест. Вид выпускаемой продукции – творог 9 %, 5 %, 2 %, молоко.
На сегодняшний день на реализацию проекта направлено 7,1 млн. рублей инвестиций, трудоустроено 13 человек на вновь созданные места.
Предприятие динамично развивается, постоянно наращивает объемы производства.
Завод обеспечен необходимым технологическим оборудованием для производства продукции гарантированного качества. Доминирующее положение в структуре производства по-прежнему занимает производство сыров, а именно 72,8%. Производство цельномолочной продукции составляет 13,6%, удельный вес производства масла животного – 10,6%.
