Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНЕНЫ ПОДХОДЫ К ПРОХОЖДЕНИЮ ИНТЕРНАТУРЫ


12:32 15.12.2025

В Беларуси изменились подходы к прохождению интернатуры. Это предусмотрено постановлением постановление Минздрава №153 от 16 октября 2025г.

Как сообщает Telegram-канал Минздрава, в документе дано четкое определение, что интернатура - это трудовая деятельность врача-интерна, провизора-интерна, получивших высшее медицинское, фармацевтическое образование.

Интернатура направлена на углубление знаний и приобретение практических навыков для самостоятельной трудовой деятельности в качестве врача-специалиста, провизора-специалиста.

В документе установлен:

перечень специальностей интернатуры и квалификаций,

определены категории лиц, которые проходят интернатуру,

определены лица, которым предоставлено право сдачи экзамена без прохождения интернатуры,

перечень лиц, которые возмещают медуниверситету расходы,

перечень лиц, которые освобождаются от возмещения расходов.

Также утверждены:

Положение о прохождении интернатуры.

Положение о возмещении расходов.
