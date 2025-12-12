Cильные регионы – это высокооплачиваемые рабочие места и комфортные условия для жизни. Об этом заявила заместитель министра экономики Мария Мажинская в интервью программе «Контуры» телеканала «ОНТ», цитирует пресс-служба экономического ведомства.

По словам замглавы экономического ведомства, для развития регионов, укрепления их экономического потенциала важным условием является генерация и реализация новых инвестиционных проектов.

«В целом за текущую пятилетку мы планируем завершить более тысячи проектов, практически все они реализуются за пределами столицы. Будет создано свыше 13 тыс. новых рабочих мест. Конечно, это даст значительный импульс развитию регионов.

В 2024-м вступил в силу новый Закон Об инвестициях», который предоставил прогрессивные механизмы поддержки бизнеса. С помощью данного инструмента реализуются 3 инвестиционных договора на 2,6 млрд. рублей и 24 преференциальных инвестпроекта на общую сумму порядка 1,4 млрд рублей.

Кроме того, с поддержкой государства создаются производственные площадки, где инвесторы могут оперативно приступить к реализации своих проектов. Первая такая площадка уже действует в Барановичах. В ближайшее время состоится открытие первого корпуса индустриального парка в Пинске. Практику развития производственной инфраструктуры в наших регионах мы намерены продолжать и в дальнейшем», – рассказала Мария Мажинская.

Как отметила замминистра экономики, не менее важный приоритет – социальная инфраструктура.

За 4 года введено в эксплуатацию 55 детских садов, 66 школ, отремонтировано 75 районных больниц. Построено 21,7 млн. кв. м. жилья, еще 13 млн. кв. м – отремонтировано, реконструировано более 13 тыс. км дорог.

«Высокие темпы сохраним и в новой пятилетке. Общий темп инвестиций запланирован на уровне 116,7 %. Сформирован пул из 700 инвестпроектов на сумму более 35 млрд руб. Порядка 250 социальных объектов будет введено либо реконструировано.

Все это позволит снизить межрегиональную дифференциацию, создать равные возможности в вопросах занятости и качества жизни в каждом регионе», – резюмировала Мария Мажинская.