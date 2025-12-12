|О компании
|15.12.2025
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В 2026 ГОДА ЗАРПЛАТА РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ ВЫРАСТЕТ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 14%
12:13 15.12.2025
В Беларуси в 2026 года заработная плата работников бюджетных организаций вырастет более чем на 14%. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.
Минимальная заработная плата с нового года также повысится – с 1 января ее размер составит 858 рублей.
«С учетом принятых мер номинальная начисленная заработная плата работников бюджетных организаций за январь-октябрь 2025 года увеличилась на 18,8 % и составила 2023 рубля.
Реальная заработная плата возросла с темпом 111,4 %. При этом, темпы роста заработной платы работников бюджетных организаций превышают рост заработной платы работников по экономике в целом почти на 2 %», - отметила заместитель начальника управления оплаты труда в бюджетной сфере Министерства труда и социальной защиты Татьяна Лукьянчикова.
Курсы валют НБ РБ
с 15.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 12.12.2025
Курсы в банках
на 15.12.2025
Конвертация в банках
на 15.12.2025
