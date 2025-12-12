В Беларуси в 2026 года заработная плата работников бюджетных организаций вырастет более чем на 14%. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Минимальная заработная плата с нового года также повысится – с 1 января ее размер составит 858 рублей.

«С учетом принятых мер номинальная начисленная заработная плата работников бюджетных организаций за январь-октябрь 2025 года увеличилась на 18,8 % и составила 2023 рубля.

Реальная заработная плата возросла с темпом 111,4 %. При этом, темпы роста заработной платы работников бюджетных организаций превышают рост заработной платы работников по экономике в целом почти на 2 %», - отметила заместитель начальника управления оплаты труда в бюджетной сфере Министерства труда и социальной защиты Татьяна Лукьянчикова.