В 2026 ГОДА ЗАРПЛАТА РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ ВЫРАСТЕТ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 14%


12:13 15.12.2025

В Беларуси в 2026 года заработная плата работников бюджетных организаций вырастет более чем на 14%. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Минимальная заработная плата с нового года также повысится – с 1 января ее размер составит 858 рублей.

«С учетом принятых мер номинальная начисленная заработная плата работников бюджетных организаций за январь-октябрь 2025 года увеличилась на 18,8 % и составила 2023 рубля.

Реальная заработная плата возросла с темпом 111,4 %. При этом, темпы роста заработной платы работников бюджетных организаций превышают рост заработной платы работников по экономике в целом почти на 2 %», - отметила заместитель начальника управления оплаты труда в бюджетной сфере Министерства труда и социальной защиты Татьяна Лукьянчикова.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.12.2025
валюта курс
EUR 3.4590
USD 2.9483
RUB 3.7037
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4555 -0
USD 2.9483 +0.0142
RUB 3.7037 -0.0166
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4410 3.4460
USD 2.9310 2.9350
RUB 3.6980 3.6990
подробнее

Конвертация в банках
на 15.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1735 1.1755
EUR/RUB 93.3000 93.4000
USD/RUB 79.4000 79.4500
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line