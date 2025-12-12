Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси в ходе очередных проверок обнаружило просроченные продукты на полках магазинов в регионах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в ходе выборочной проверки ТУП «Припятский Альянс» в Гомельской области МАРТ установлено:

1. Предложение к реализации 25 наименований продовольственных товаров с истекшими сроками годности на сумму свыше 350 руб.

2. Также к реализации предлагались 10 наименований товаров, на маркировке которых отсутствовала информация о сроках годности и дате изготовления.

3. Не соблюдался перечень товаров, обязательных к наличию для реализации в торговых объектах.

По итогам - приостановлена деятельность 3 торговых объектов предприятия.

Кроме того, в той же области в торговых объектах ООО «ЛакомТорг» установлена реализация товаров с истекшими сроками годности (мучные сладости, пиво, корица, чечевица и лимонная кислота) - за это предприятие привлечено к штрафу более 500 руб. ООО «ГРИНрозница» реализовывало просроченный мармелад и вафельные конфеты и было оштрафовано свыше чем на 400 руб.

В Минской области в торговых объектах ЧТУП «Салонович», ЧПТУП «ПРВ», ТУП «Облкоопторг», сети «Светофор», «Доброцен», «Арбуз» установлена реализация товаров с истекшими сроками годности и ненадлежащего качества (приправы, колбасные и мясные изделия, копченая рыба, вода питьевая, полуфабрикаты из курицы, конфеты, шоколад, китайская лапша, фарш рыбный, пряники, печенье, духи, тени для век и др.), всего более 50 наименований на общую сумму свыше 1 тыс. руб.

В Городокском районе Витебской области в торговых объектах ОДО «ПТП «Бразерс», ИП Филиппов В.А., ЧТУП «КойрО Плюс», ЧТУП «Грантэла» - на сумму свыше 200 руб.

В Гродненской области в торговых объектах ЧТУП «ОлиЛеАн», ООО «Галантус», ООО «Евроторг» установлена реализация просроченных кондитерских, мясных, кулинарных изделий в количестве 8 наименований.

В Брестской области в новом магазине «Доброцен» обнаружена просроченная мясная продукция весом более 28 кг.

Кроме того, при проведении контрольных мероприятий в «Светофоре» в г. Могилеве МАРТ установлены многочисленные нарушения торгового законодательства, пресечена возможность обмана потребителей.

В процессе контрольного взвешивания маркированных в магазине товаров выявлен недовес отдельных из них (колбасные и кондитерские изделия)

Субъекту торговли рекомендовано устранить выявленные нарушения и принять исчерпывающие меры по наведению порядка в указанном магазине.

К виновным будут приняты меры в соответствии с законодательством (протоколы об административном правонарушении, направление дел в суды). Соответствующие материалы направлены в облисполкомы.