Опыт Республики Беларусь по внедрению цифровых технологий в сфере биржевой торговли товарами был представлен в рамках круглого стола «Казахстан и Беларусь: диалог для экономического роста через цифровизацию и искусственный интеллект», организованного в Минске посольством Республики Казахстан в Республике Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, цель мероприятия – обсудить достижения Казахстана и Беларуси в области цифровизации, использования систем искусственного интеллекта, разработки IT-продуктов в сфере государственных услуг и финтеха, а также текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в данном направлении.

Как отметил начальник управления внешнеэкономической деятельности Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Ярослав Ковальчук, на сегодняшний день все процессы, связанные с функционированием биржевого товарного рынка в Беларуси, переведены в электронный формат, что позволяет отечественным предприятиям заключать сделки купли-продажи с контрагентами из 82 стран мира.

«В настоящее время все этапы участия в биржевых торгах – от аккредитации и обучения до заключения сделок и регистрации биржевых договоров – проходят в электронном формате. Это не только повышает удобство, прозрачность и эффективность применения биржевого механизма, но и способствует привлечению на биржу компаний-нерезидентов. В результате растет экспорт отечественной продукции, а белорусские предприятия получают возможность приобретать нужное им сырье и материалы непосредственно у зарубежных производителей, сокращая затраты на проведение закупок. Так, по итогам 11 месяцев сумма экспортных биржевых сделок увеличилась на 23%, превысив 1,5 млрд USD, а дополнительная выручка и экономия белорусских участников торгов составила 539 млн BYN», – сообщил Ярослав Ковальчук.

В числе перспективных направлений развития цифровой инфраструктуры биржевой торговли представитель БУТБ выделил такие, как модернизация программно-аппаратного комплекса биржи, расширение функционала биржевых программных продуктов и интеграция искусственного интеллекта в системы анализа и управления данными.