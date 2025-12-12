ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БЕЛОРУССКИЙ ОПЫТ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ ПРЕДСТАВЛЕН НА КРУГЛОМ СТОЛЕ В МИНСКЕ


10:57 15.12.2025

Опыт Республики Беларусь по внедрению цифровых технологий в сфере биржевой торговли товарами был представлен в рамках круглого стола «Казахстан и Беларусь: диалог для экономического роста через цифровизацию и искусственный интеллект», организованного в Минске посольством Республики Казахстан в Республике Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, цель мероприятия – обсудить достижения Казахстана и Беларуси в области цифровизации, использования систем искусственного интеллекта, разработки IT-продуктов в сфере государственных услуг и финтеха, а также текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в данном направлении.

Как отметил начальник управления внешнеэкономической деятельности Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Ярослав Ковальчук, на сегодняшний день все процессы, связанные с функционированием биржевого товарного рынка в Беларуси, переведены в электронный формат, что позволяет отечественным предприятиям заключать сделки купли-продажи с контрагентами из 82 стран мира.

«В настоящее время все этапы участия в биржевых торгах – от аккредитации и обучения до заключения сделок и регистрации биржевых договоров – проходят в электронном формате. Это не только повышает удобство, прозрачность и эффективность применения биржевого механизма, но и способствует привлечению на биржу компаний-нерезидентов. В результате растет экспорт отечественной продукции, а белорусские предприятия получают возможность приобретать нужное им сырье и материалы непосредственно у зарубежных производителей, сокращая затраты на проведение закупок. Так, по итогам 11 месяцев сумма экспортных биржевых сделок увеличилась на 23%, превысив 1,5 млрд USD, а дополнительная выручка и экономия белорусских участников торгов составила 539 млн BYN», – сообщил Ярослав Ковальчук.

В числе перспективных направлений развития цифровой инфраструктуры биржевой торговли представитель БУТБ выделил такие, как модернизация программно-аппаратного комплекса биржи, расширение функционала биржевых программных продуктов и интеграция искусственного интеллекта в системы анализа и управления данными.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.12.2025
валюта курс
EUR 3.4590
USD 2.9483
RUB 3.7037
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4555 -0
USD 2.9483 +0.0142
RUB 3.7037 -0.0166
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4560 3.4630
USD 2.9450 2.9490
RUB 3.6950 3.6990
подробнее

Конвертация в банках
на 15.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740