Экономика РБ


КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИЛОСЬ С 2022 ГОДА В 538 РАЗ


10:41 15.12.2025

В Беларуси количество зарегистрированных электромобилей увеличилось в 538 раз и на 1 декабря 2025-го достигло 46,8 тыс.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, в последние несколько лет количество электромобилей ежегодно удваивается.

Общее количество зарядных станций в Беларуси достигло 1 940: это крупнейшая в СНГ сеть зарядных станций.

Рост электротранспорта способствовал созданию новых производств зарядных станций. Все производители инвестируют в собственное производство и ориентированы на непрерывный рост спроса на зарядные станции.

Белорусскими предприятиями налажен выпуск электротранспорта: ОАО «МАЗ» и ОАО «Белкоммунмаш» – электробусов, ОАО «Могилевлифтмаш» – тяговых электродвигателей для коммерческого (в том числе грузового) транспорта. ЗАО «БЕЛДЖИ» осваивается линейка новых электромобилей и гибридов в том числе с корпорацией Geely.

Сеть официальных дилеров в Республике Беларусь насчитывает уже 10 компаний. Организации обеспечивают сервис и техобслуживание электрокаров, инвестируют в свое развитие в рамках франшиз в областных и райцентрах, активно занимаются популяризацией электротранспорта.

За последние годы объем отпуска электроэнергии электрозарядным станциям увеличился более, чем в 15 раз: с 3,8 млн.кВт•ч в 2019 г. до 59,2 млн.кВт•ч в 2025 г. (в сравнении с 2024 г. – увеличение в 2,3 раза). Это существенный вклад в экологическую безопасность страны и снижение зависимости от углеводородного топлива.
