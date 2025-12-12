ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


НОВУЮ МОЛОЧНО-ТОВАРНУЮ ФЕРМУ ОТКРЫЛИ В ЧЕЧЕРСКОМ РАЙОНЕ


10:23 15.12.2025

В Чечерском районе открыли новую молочно-товарную ферму. Ее построили за полтора года. Животноводческий объект около деревни Залесье отвечает всем современным требованиям. Он рассчитан на содержание 2 200 животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У хозяйства «Звезда» теперь есть все возможности, чтобы нарастить объемы выпуска и реализации продукции. Будет расти рентабельность – поднимутся и зарплаты работников. Они уже оценили новые условия труда.

«У нас надоено уже 7 646 килограммов на корову. И по концу года это будет более 8 тысяч, где-то 8 300. Поэтому показатели очень хорошие. С этим комплексом, думаю, у нас показатели пойдут вверх. И обязательно достигнем того рубежа, который поставлен перед нами», - сказала директор сельхозпредприятия «Звезда» Галина Трибунах,

«Все красиво, светло, чисто. Для работников условия отличные: раздевалки, душевые, комнаты приема пищи», - отметила управляющая молочно-товарной фермой сельхозпредприятия «Звезда» Наталья Мельникова.

С возведением фермы в Чечерском районе появилось 45 новых рабочих мест. Это еще один успешный пример модернизации агропромышленного комплекса в юго-восточном регионе Беларуси.
