|15.12.2025
|
|
Экономика РБ
НОВУЮ МОЛОЧНО-ТОВАРНУЮ ФЕРМУ ОТКРЫЛИ В ЧЕЧЕРСКОМ РАЙОНЕ
10:23 15.12.2025
В Чечерском районе открыли новую молочно-товарную ферму. Ее построили за полтора года. Животноводческий объект около деревни Залесье отвечает всем современным требованиям. Он рассчитан на содержание 2 200 животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У хозяйства «Звезда» теперь есть все возможности, чтобы нарастить объемы выпуска и реализации продукции. Будет расти рентабельность – поднимутся и зарплаты работников. Они уже оценили новые условия труда.
«У нас надоено уже 7 646 килограммов на корову. И по концу года это будет более 8 тысяч, где-то 8 300. Поэтому показатели очень хорошие. С этим комплексом, думаю, у нас показатели пойдут вверх. И обязательно достигнем того рубежа, который поставлен перед нами», - сказала директор сельхозпредприятия «Звезда» Галина Трибунах,
«Все красиво, светло, чисто. Для работников условия отличные: раздевалки, душевые, комнаты приема пищи», - отметила управляющая молочно-товарной фермой сельхозпредприятия «Звезда» Наталья Мельникова.
С возведением фермы в Чечерском районе появилось 45 новых рабочих мест. Это еще один успешный пример модернизации агропромышленного комплекса в юго-восточном регионе Беларуси.
|
