Экономика РБ


ЕАБР ОТМЕЧАЕТ ОСЛАБЛЕНИЕ ИНФЛЯЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ В БЕЛАРУСИ


09:50 15.12.2025

Инфляция в Беларуси составила 7% в ноябре 2025 г. после 6,9% в октябре.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), продовольственная инфляция достигла 9,9% в ноябре после 9,8% месяцем ранее на фоне подорожания сезонных овощей и фруктов на 12,7% (10,1% в октябре). Цены на непродовольственные товары выросли на 2,6% (2,5% в октябре), на услуги — на 7,7% (7,6% в октябре). Базовая инфляция снизилась до 7% после 7,1% в октябре.

«Продолжающееся четвертый месяц подряд снижение устойчивого компонента инфляции указывает на ослабление общего инфляционного давления», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
