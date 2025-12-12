|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.12.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ЕАБР ОТМЕЧАЕТ ОСЛАБЛЕНИЕ ИНФЛЯЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ В БЕЛАРУСИ
09:50 15.12.2025
Инфляция в Беларуси составила 7% в ноябре 2025 г. после 6,9% в октябре.
По мнению аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), продовольственная инфляция достигла 9,9% в ноябре после 9,8% месяцем ранее на фоне подорожания сезонных овощей и фруктов на 12,7% (10,1% в октябре). Цены на непродовольственные товары выросли на 2,6% (2,5% в октябре), на услуги — на 7,7% (7,6% в октябре). Базовая инфляция снизилась до 7% после 7,1% в октябре.
«Продолжающееся четвертый месяц подряд снижение устойчивого компонента инфляции указывает на ослабление общего инфляционного давления», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 12.12.2025
Курсы в банках
на 15.12.2025
Конвертация в банках
на 15.12.2025
Финансовая информация
в свободном доступе