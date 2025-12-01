|О компании
|12.12.2025
Экономика РБ
МТС И БЕЛТЕЛЕКОМ ПРЕДЛОЖИЛИ БЕЗЛИМИТНУЮ МОБИЛЬНУЮ СВЯЗЬ НА СПЕЦУСЛОВИЯХ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПАКЕТА УСЛУГ ЯСНА
16:55 12.12.2025
МТС и Белтелеком предложили белорусам безлимитную мобильную связь на специальных условиях при подключении пакета услуг ЯСНА от Белтелеком. В рамках совместной акции новые абоненты смогут получить две SIM-карты МТС с абонентской платой от 0 рублей в первый год и 50-процентную скидку на пакет ЯСНА.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, воспользоваться предложением могут жители Минска, областных центров, Барановичей, Бобруйска, Речицы, Светлогорска, Жлобина и Мозыря. Условия действуют при подключении линеек пакетов услуг ЯСНА 200 или ЯСНА 500. Чтобы получить скидку, необходимо оставить заявку на сайте или обратиться в офис продаж Белтелеком: сотрудники помогут оформить договор на SIM-карты МТС.
В рамках предложения пользователям доступны две SIM-карты на тарифном плане «Безлимитище PRO» с безлимитным интернет-трафиком и неограниченным количеством звонков во все сети Беларуси. Размер абонентской платы зависит от условий подключения и стартует с 0 рублей в первый год, затем — 21 рубль в месяц.
Также абонентам предоставлена возможность воспользоваться специальным предложением при подключении домашнего интернета МТС. Новые пользователи услуги-конструктора «ТАРИФИЩЕ Плюс» смогут получить до трех SIM-карт на тарифном плане «Безлимитище PRO» с абонентской платой 0 рублей на полгода, далее — 15 рублей в месяц.
Узнать подробные условия и сроки присоединения к акциям можно на сайте МТС.
