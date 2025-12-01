ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


MARK FORMELLE ВЫПУСТИЛ НОВОГОДНИЕ КОЛЛЕКЦИИ


16:45 12.12.2025

Mark Formelle вдохновился атмосферой предстоящих праздников и объединил вместе разные виды одежды — от нарядных платьев до забавных носочков и пижам. Новогодние коллекции уже доступны в Беларуси.

В Mark Formelle советуют встречать Новый год ярко — в блестящих платьях, юбках, топах и жакетах. Пайетки, сияние металлизированных тканей, благородные оттенки — классика праздничного образа в современной интерпретации.

Тут же и тематические футболки, чтобы добавить новогоднее настроение в гардероб. С юмором и ностальгией в коллекции собраны принты с игривыми фразами, ретро-графикой и стильными иллюстрациями. Футболки с лошадью — главным символом 2026-го — должны принести удачу в наступающем году.

Также созданы новогодние пижамы для взрослых и детей. Их отличают мягкие ткани, уютные модели и праздничные узоры.

«Коллекция Family-луков создана, чтобы создавать моменты, которые можно будет вспоминать. Веселые тематические принты и комфортные материалы делают эти образы идеальными для семейных фото и совместных праздников», – отмечают в Mark Formelle.

Среди новинок этого сезона — носки с классическими новогодними орнаментами и героями. Их дополняют модели с юмористическими надписями.

Для новогоднего образа в Mark Formelle поработали и над аксессуарами. Лаконичные и акцентные, яркие и стильные — они создают нужный акцент.

Для новорожденных и малышей ясельного возраста в Mark Formelle подготовили коллекцию Baby line с новогодними принтами. Ее выделяют мягкие ткани, утепленные модели и милые рисунки с зимними героями.

Новогодние коллекции можно найти в магазинах Mark Formelle по всей стране или заказать онлайн с доставкой на дом.
