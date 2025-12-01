ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
РУКОВОДСТВО МИНЭКОНОМИКИ 13 ДЕКАБРЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»


16:42 12.12.2025

Заместитель министра экономики Беларуси Болигатова Елена Александровна 13 декабря 2025 года проведет прямую телефонную линию на тему «О важнейших социально-экономических показателях на 2026».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.12.2025
валюта курс
EUR 3.4590
USD 2.9483
RUB 3.7037
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4555 -0
USD 2.9483 +0.0142
RUB 3.7037 -0.0166
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4600 3.4650
USD 2.9500 2.9530
RUB 3.6970 3.6990
подробнее

Конвертация в банках
на 12.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1760
EUR/RUB 93.5000 93.7500
USD/RUB 79.6000 79.8000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line