Заместитель министра экономики Беларуси Болигатова Елена Александровна 13 декабря 2025 года проведет прямую телефонную линию на тему «О важнейших социально-экономических показателях на 2026».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.