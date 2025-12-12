ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМПРОДУКЦИЮ В БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 6,4%


14:25 12.12.2025

В Беларуси индекс цен производителей промышленной продукции в ноябре 2025 г. по сравнению с октябрем 2025 г. составил 100,01%, с декабрем 2024 г. – 106,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, в том числе на инвестиционные товары – 100,6% и 105,1% соответственно, промежуточные товары – 99,7% и 106%, потребительские товары – 100,4% и 107,1% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции (без учета крестьянских (фермерских) хозяйств) в ноябре 2025 г. по сравнению с октябрем 2025 г. составил 100,4%, с декабрем 2024 г. – 102,6%, в том числе в растениеводстве – 100,4% и 102,8% соответственно, животноводстве – 100,3% и 102,5% соответственно.

Индекс цен в строительстве в ноябре 2025 г. по сравнению с октябрем 2025 г. составил 100,2%, с декабрем 2024 г. – 107,8%, в том числе на строительно-монтажные работы – 100,6% и 115,5% соответственно, машины и оборудование – 99,8% и 97,7%, прочие работы и затраты – 99,9% и 110,6% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в ноябре 2025 г. по сравнению с октябрем 2025 г. составил 100,4%, с декабрем 2024 г. – 106,3%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ноябре 2025 г. по сравнению с октябрем 2025 г. составил 100%, с декабрем 2024 г. – 105,5%.
