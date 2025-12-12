ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ЗА ЗАВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ТОВАРЫ ПРИОСТАНОВЛЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА В ГРОДНО


14:01 12.12.2025

Комитетом госконтроля Гродненской области проведен мониторинг в 11 торговых объектах в г. Гродно и г. Свислочь. Установлены нарушения ценообразования, правил торговли, санитарно-эпидемиологических требований.

Как сообщает Telegram-канал КГК, так, нарушения ценообразования установлены в торговом объекте индивидуального предпринимателя в областном центре. За счет применения завышенных торговых надбавок он реализовывал потребительские товары (чай, пряники, вафли) по завышенным более чем в 1,5 раза ценам. Например, одни из видов вафлей стоили 5,30 руб. при максимально возможной цене 3,29 руб.

В целом завышения цен у предпринимателя установлены по 8 наименованиям продукции. Деятельность торгового объекта приостановлена.

Также в ряде магазинов не соблюдались перечни обязательных к наличию товаров, в продаже находились товары без ценников, а также недоброкачественные (загнившие и усохшие) овощи и фрукты.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле КГК.

В преддверии рождественских и новогодних праздников контрольные мероприятия в торговых объектах продолжатся.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.12.2025
валюта курс
EUR 3.4335
USD 2.9341
RUB 3.7203
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4555 -0
USD 2.9483 +0.0142
RUB 3.7037 -0.0166
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4600 3.4650
USD 2.9500 2.9530
RUB 3.6970 3.6990
подробнее

Конвертация в банках
на 12.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1760
EUR/RUB 93.5000 93.7500
USD/RUB 79.6000 79.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line