|12.12.2025
Экономика РБ
ЗА ЗАВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ТОВАРЫ ПРИОСТАНОВЛЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА В ГРОДНО
14:01 12.12.2025
Комитетом госконтроля Гродненской области проведен мониторинг в 11 торговых объектах в г. Гродно и г. Свислочь. Установлены нарушения ценообразования, правил торговли, санитарно-эпидемиологических требований.
Как сообщает Telegram-канал КГК, так, нарушения ценообразования установлены в торговом объекте индивидуального предпринимателя в областном центре. За счет применения завышенных торговых надбавок он реализовывал потребительские товары (чай, пряники, вафли) по завышенным более чем в 1,5 раза ценам. Например, одни из видов вафлей стоили 5,30 руб. при максимально возможной цене 3,29 руб.
В целом завышения цен у предпринимателя установлены по 8 наименованиям продукции. Деятельность торгового объекта приостановлена.
Также в ряде магазинов не соблюдались перечни обязательных к наличию товаров, в продаже находились товары без ценников, а также недоброкачественные (загнившие и усохшие) овощи и фрукты.
Устранение выявленных нарушений находится на контроле КГК.
В преддверии рождественских и новогодних праздников контрольные мероприятия в торговых объектах продолжатся.
