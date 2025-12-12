Комитетом госконтроля Гродненской области проведен мониторинг в 11 торговых объектах в г. Гродно и г. Свислочь. Установлены нарушения ценообразования, правил торговли, санитарно-эпидемиологических требований.

Как сообщает Telegram-канал КГК, так, нарушения ценообразования установлены в торговом объекте индивидуального предпринимателя в областном центре. За счет применения завышенных торговых надбавок он реализовывал потребительские товары (чай, пряники, вафли) по завышенным более чем в 1,5 раза ценам. Например, одни из видов вафлей стоили 5,30 руб. при максимально возможной цене 3,29 руб.

В целом завышения цен у предпринимателя установлены по 8 наименованиям продукции. Деятельность торгового объекта приостановлена.

Также в ряде магазинов не соблюдались перечни обязательных к наличию товаров, в продаже находились товары без ценников, а также недоброкачественные (загнившие и усохшие) овощи и фрукты.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле КГК.

В преддверии рождественских и новогодних праздников контрольные мероприятия в торговых объектах продолжатся.