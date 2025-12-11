|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.12.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
АГРАРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ РАПСА И КУКУРУЗЫ НАМОЛОТИЛИ 11,15 МЛН. ТОНН ЗЕРНА
13:21 12.12.2025
В Беларуси на 12 декабря намолочено 11,150 млн. тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны с 99% площадей, что составляет 2 289 тысяч гектаров
Сахарной свеклы накопано 6 миллионов 178 тысяч тонн корнеплода. На свеклоприёмные пункты вывезен 95% от накопанного, что составляет 5 млн 845 тыс.тонн.
Поднято зяби на площади 1 млн 549 тысяч гектаров, что составляет 108% к плану.
Накоплено минеральных удобрений в четвертом квартале 2025 года под зяблевую обработку текущего года и яровой сев 2026 года 213 тысяч тонн действующего вещества, что составляет 65% к плану, из них / т.т.д.в.: азотных - 69, фосфорных - 27, калийных - 117.
Раскорчевка садов произведена на площади 2 тысячи 473 га, что составляет 141% к плану
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 11.12.2025
Курсы в банках
на 12.12.2025
Конвертация в банках
на 12.12.2025
Финансовая информация
в свободном доступе