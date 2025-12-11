ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


АГРАРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ РАПСА И КУКУРУЗЫ НАМОЛОТИЛИ 11,15 МЛН. ТОНН ЗЕРНА


13:21 12.12.2025

В Беларуси на 12 декабря намолочено 11,150 млн. тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны с 99% площадей, что составляет 2 289 тысяч гектаров

Сахарной свеклы накопано 6 миллионов 178 тысяч тонн корнеплода. На свеклоприёмные пункты вывезен 95% от накопанного, что составляет 5 млн 845 тыс.тонн.

Поднято зяби на площади 1 млн 549 тысяч гектаров, что составляет 108% к плану.

Накоплено минеральных удобрений в четвертом квартале 2025 года под зяблевую обработку текущего года и яровой сев 2026 года 213 тысяч тонн действующего вещества, что составляет 65% к плану, из них / т.т.д.в.: азотных - 69, фосфорных - 27, калийных - 117.

Раскорчевка садов произведена на площади 2 тысячи 473 га, что составляет 141% к плану
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.12.2025
валюта курс
EUR 3.4335
USD 2.9341
RUB 3.7203
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9341 +0.0326
RUB 3.7203 -0.0321
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4600 3.4650
USD 2.9500 2.9530
RUB 3.6970 3.6990
подробнее

Конвертация в банках
на 12.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1760
EUR/RUB 93.5000 93.7500
USD/RUB 79.6000 79.8000
подробнее
