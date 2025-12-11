В Беларуси на 12 декабря намолочено 11,150 млн. тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны с 99% площадей, что составляет 2 289 тысяч гектаров

Сахарной свеклы накопано 6 миллионов 178 тысяч тонн корнеплода. На свеклоприёмные пункты вывезен 95% от накопанного, что составляет 5 млн 845 тыс.тонн.

Поднято зяби на площади 1 млн 549 тысяч гектаров, что составляет 108% к плану.

Накоплено минеральных удобрений в четвертом квартале 2025 года под зяблевую обработку текущего года и яровой сев 2026 года 213 тысяч тонн действующего вещества, что составляет 65% к плану, из них / т.т.д.в.: азотных - 69, фосфорных - 27, калийных - 117.

Раскорчевка садов произведена на площади 2 тысячи 473 га, что составляет 141% к плану