Экономика РБ


ЧИСЛО ДОЛГОСТРОЕВ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ С 2021 ГОДА СНИЖЕНО НА 94%


12:49 12.12.2025

Комитет госконтроля по поручению президента продолжает масштабную работу по наведению порядка с долгостроями. Эти вопросы рассмотрены КГК Гродненской области с участием представителей облисполкома, областной прокуратуры, руководителей рай(гор)исполкомов, сообщает Telegram-канала Комитета госконтроля.

За прошедшие 4 года число объектов сверхнормативного незавершенного строительства (ОСНС) в регионе снизилось на 94 %. Из числа выявленных в 2021 году 313 долгостроев в области осталось 26.

Вместе с тем, остаются нерешенные вопросы. Так, КГК отмечены медленные темпы работы в течение 2025 года с оставшимися объектами. По некоторым из них неоднократно корректировались сроки реализации мероприятий и способы решения вопроса. Отдельные из них не первый год эксплуатируются. По таким объектам КГК Гродненской области рассматривается вопрос о привлечении балансодержателей к административной ответственности.

Также указано на недопустимость образования новых долгостроев.
