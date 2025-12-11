Комитет госконтроля по поручению президента продолжает масштабную работу по наведению порядка с долгостроями. Эти вопросы рассмотрены КГК Гродненской области с участием представителей облисполкома, областной прокуратуры, руководителей рай(гор)исполкомов, сообщает Telegram-канала Комитета госконтроля.

За прошедшие 4 года число объектов сверхнормативного незавершенного строительства (ОСНС) в регионе снизилось на 94 %. Из числа выявленных в 2021 году 313 долгостроев в области осталось 26.

Вместе с тем, остаются нерешенные вопросы. Так, КГК отмечены медленные темпы работы в течение 2025 года с оставшимися объектами. По некоторым из них неоднократно корректировались сроки реализации мероприятий и способы решения вопроса. Отдельные из них не первый год эксплуатируются. По таким объектам КГК Гродненской области рассматривается вопрос о привлечении балансодержателей к административной ответственности.

Также указано на недопустимость образования новых долгостроев.