Стипендии президента Беларуси на 2026 год назначены 56 молодым ученым. Соответствующее распоряжение подписал 11 декабря Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.

В числе тех, кому назначены стипендии, 9 докторов наук в возрасте до 45 лет, 27 кандидатов наук до 35 лет и 20 молодых ученых без степени до 30 лет. Это представители различных наук: физико-математических, технических, химических и военных (26 стипендиатов), социальных и гуманитарных (18), биологических, медицинских, фармацевтических и наук о Земле (15).

Разработки молодых ученых соответствуют приоритетным направлениям научной деятельности, имеют подтвержденную практическую эффективность для реального сектора экономики и общественного развития.

Результаты их исследований используются в образовательном процессе вузов и в практической деятельности предприятий, учреждений здравоохранения, научных организаций. Их новизна подтверждена публикациями в ведущих отечественных и зарубежных изданиях, по ряду разработок получены патенты.

В целях совершенствования поддержки высококвалифицированных кадров и вовлечения молодежи в научную деятельность с 2026 года размер стипендии увеличен и составит Br600 в месяц.

Стипендии президента Беларуси молодым ученым назначаются с 2005 года по результатам ежегодного открытого республиканского конкурса в целях стимулирования развития творческой инициативы молодых ученых, укрепления кадрового потенциала организаций, выполняющих научные исследования или разработки.