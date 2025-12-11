ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА БЕЛАРУСИ НА 2026 ГОД НАЗНАЧЕНЫ 56 МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ


12:34 12.12.2025

Стипендии президента Беларуси на 2026 год назначены 56 молодым ученым. Соответствующее распоряжение подписал 11 декабря Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.

В числе тех, кому назначены стипендии, 9 докторов наук в возрасте до 45 лет, 27 кандидатов наук до 35 лет и 20 молодых ученых без степени до 30 лет. Это представители различных наук: физико-математических, технических, химических и военных (26 стипендиатов), социальных и гуманитарных (18), биологических, медицинских, фармацевтических и наук о Земле (15).

Разработки молодых ученых соответствуют приоритетным направлениям научной деятельности, имеют подтвержденную практическую эффективность для реального сектора экономики и общественного развития.

Результаты их исследований используются в образовательном процессе вузов и в практической деятельности предприятий, учреждений здравоохранения, научных организаций. Их новизна подтверждена публикациями в ведущих отечественных и зарубежных изданиях, по ряду разработок получены патенты.

В целях совершенствования поддержки высококвалифицированных кадров и вовлечения молодежи в научную деятельность с 2026 года размер стипендии увеличен и составит Br600 в месяц.

Стипендии президента Беларуси молодым ученым назначаются с 2005 года по результатам ежегодного открытого республиканского конкурса в целях стимулирования развития творческой инициативы молодых ученых, укрепления кадрового потенциала организаций, выполняющих научные исследования или разработки.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.12.2025
валюта курс
EUR 3.4335
USD 2.9341
RUB 3.7203
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9341 +0.0326
RUB 3.7203 -0.0321
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4600 3.4650
USD 2.9500 2.9530
RUB 3.6970 3.6990
подробнее

Конвертация в банках
на 12.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1760
EUR/RUB 93.5000 93.7500
USD/RUB 79.6000 79.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line