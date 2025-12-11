|О компании
|12.12.2025
Экономика РБ
МТС И ЮНИСЕФ ПРОДОЛЖАЮТ ОБУЧЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ БРЕСТЧИНЫ
11:31 12.12.2025
МТС совместно с Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси продолжает социальный проект #ШколаЦифровойГрамотности в Брестской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, эта инициатива помогает получить актуальные навыки воспитанникам интернатных учреждений. Цикл занятий завершился в Кобринской детской деревне, а теперь начинается для ребят из Дивинского детского дома.
В рамках первого этапа проекта в Брестской области в течение нескольких недель обучение ключевым аспектам цифровой среды прошли порядка 60 воспитанников Кобринской детской деревни. Ребята осваивали гаджеты, мобильный интернет, азы защиты своих данных, противодействия кибербуллингу и знакомства с ИИ-инструментами. Финальным этапом курса стала цифровая профориентация: воспитанники учились составлять резюме и знакомились с онлайн-ресурсами для поиска работы, что поможет их будущей самостоятельности.
«Это просто замечательно, что в нашей стране реализуются проекты, направленные на обучение детей цифровой грамотности. Ведь мы, взрослые, несем ответственность за наших детей. И для нас очень важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности не только в повседневной жизни, в быту, но и в цифровом, «виртуальном» мире. Выражаем огромную благодарность компании МТС и Детскому Фонду ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси за заботу и поддержку для наших воспитанников», — рассказал директор Кобринской детской деревни Сергей Степанюк.
Проект продолжится в Дивинском детском доме, где подростки освоят современные цифровые навыки и научатся использовать технологии для учебы, общения и будущей профессии. Дети будут работать на планшетах Huawei MatePad 11.5, что позволит им закреплять полученные знания на практике и осваивать современные цифровые инструменты.
«Во время развития технологий мы стараемся уверенно ориентироваться во всех новшествах. Нашим воспитанникам интересно пробовать новые программы и приложения, а также искать информацию в цифровой среде. Чтобы чувствовать себя уверенно и находиться в безопасном интернет пространстве, важно обучаться цифровой грамотности. Чувство безопасности и защищенности — именно это дают такие знания», — отметила Татьяна Сакадын, директор Дивинского детского дома.
«Развитие цифровой грамотности — это стратегическая задача современного общества. Для подростков из детских домов такие знания становятся инструментом равных возможностей: они помогают ориентироваться в мире технологий, строить карьеру и уверенно двигаться вперед. Мы рассматриваем этот курс как инвестицию в будущее, где каждый имеет шанс реализовать свой потенциал», — прокомментировала глава PR-группы компании МТС Мария Канасевич.
«Цифровая грамотность — это не просто набор технических навыков. Это возможность для каждого ребенка чувствовать себя увереннее, безопаснее и свободнее в современном мире. Мы рады продолжать этот проект вместе с МТС и видим, как обучение помогает воспитанникам детских домов открывать новые горизонты, готовиться к самостоятельной жизни и верить в собственные силы», — отметили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси.
Проект #ШколаЦифровойГрамотности стартовал этой весной с Витебской и Гродненской областей. Брестская область — третий регион, охваченный проектом. Актуальные цифровые навыки уже получили более 100 воспитанников из семи учреждений образования.
