Экономика РБ


НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МАРКЕТИНГА: ПОТЕНЦИАЛ БЕЛОРУССКОГО ЭКСПОРТА В МОНГОЛИЮ ОЦЕНИВАЕТСЯ В $60 МЛН


11:00 12.12.2025

Потенциал белорусского экспорта в Монголию оценивается в $60 млн, из которых более трех четвертей пока не реализовано. Об этом заявил 11 декабря 2025 г. заместитель директора Национального центра маркетинга Евгений Русак на экспертном вебинаре «Беларусь – Монголия: возможности и перспективы сотрудничества», организованном Белорусским институтом стратегических исследований и Институтом стратегических исследований Монголии, сообщает пресс-служба НЦМ.

Перспективные направления сотрудничества: продукты питания и технологии их переработки, сельскохозяйственная техника и возможная сборка в Монголии, деревообработка и строительные материалы, электротехническая продукция и фармацевтика, совместные проекты в агропромышленности, энергетике и экологии.

«Беларусь традиционно сильна в производстве качественных продуктов питания. Монголия, несмотря на развитое животноводство, сталкивается с определенными вызовами переработки и хранения продукции. Белорусские технологии и готовые продукты могут дополнить монгольский рынок, обеспечив его стабильными поставками и расширив ассортимент. Для Монголии, где потребность в модернизации инфраструктуры и здравоохранения остается высокой, белорусская электротехническая продукция и фармацевтика открывают возможности для долгосрочного сотрудничества», - подчеркнул Евгений Русак.

Беларусь и Монголия обладают всем необходимым, чтобы превратить потенциал в реальные проекты. Практические шаги – от совместной сборки техники до поставок продовольствия и фармацевтики – способны вывести двусторонние отношения на новый уровень и укрепить партнерство.
