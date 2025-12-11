Министр экономики Юрий Чеботарь 11 декабря 2025 года на заседании Республиканского союза промышленников и предпринимателей представил проект Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026–2030 годы, а также рассказал об использовании стимулирующих мер при реализации инвестиционных проектов в регионах, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Министр напомнил, что «сильные регионы» – один из государственных приоритетов, заложенных в Программу социально-экономического развития страны как в текущей пятилетке, так и на предстоящие пять лет, а основным инструментом регионального развития является реализация инвестпроектов.

«Новые производства укрепляют «региональный каркас» устойчивого развития страны. В текущей пятилетке особый акцент был сделан на инициативе «Один район – один проект». Уже реализовано более сотни проектов, создано порядка 4,9 тыс. новых рабочих мест.

С этого года мы обеспечили ее трансформацию и внедрили новую «Региональную инициативу», чья отличительная особенность –упрощенный порядок администрирования принятия решений. Мы видим широкий интерес со стороны бизнеса: с начала года её частью стало порядка 150 проектов на более чем 1,1 млрд рублей и созданием порядка 2,6 тысячи рабочих мест. В 2026-м «Региональная инициатива» получит дальнейшее развитие. Кредитный продукт «Инвестиционное развитие» будет трансформирован в новые кредитные продукты, направленные на реализацию задач предстоящей пятилетки и отражающие ее основные приоритеты: «Сильные регионы», «Технологическая самодостаточность» и «Туристический потенциал», – пояснил Юрий Чеботарь.

Также министр экономики рассказал о ходе реализации кооперационных проектов с Российской Федерацией: реализуется 26 проектов, один завершен, до конца года планируется реализовать еще 4.

Руководитель Министерства отметил востребованность механизмов обновленного Закона «Об инвестициях». На сегодняшний день заключено три инвестдоговора на 2,6 млрд рублей, приняты решения о реализации 24 преференциальных инвестпроектов на общую сумму порядка 1,4 млрд рублей.

«Таким образом, в стране создан и успешно функционирует полный пакет поддержки предприятий, включающий льготы, преференции и финансирование, что послужит импульсом для дальнейшего развития как регионов, так и страны в целом», – резюмировал Юрий Чеботарь.