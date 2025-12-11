ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


БОЛЕЕ 2,4 ТЫС. БАЛКОНОВ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ В МИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЖКХ ЗА 11 МЕС. ТЕКУЩЕГО ГОДА


09:33 12.12.2025

Организации ЖКХ за 11 месяцев текущего года отремонтировали 2405 балконов в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал ГО «Минское городское жилищное хозяйство».

Балконы в многоквартирных жилых домах ремонтируются по программам текущего или капитального ремонтов.

Осмотр балконов осуществляется обслуживающими организациями два раза в год во время плановых весенних и осенних осмотров жилищного фонда.

В случае выявления дефектов конструкций, не влияющих на безопасность дальнейшей эксплуатации, работы по ремонту включаются в годовой план текущего ремонта жилищного фонда.

В случае обнаружения аварийного состояния конструкций, балкон ограждается, выход на него опечатывается, а жильцам выдается предписание о запрете пользования балконом. Его ремонт включают в план работ на ближайшее время.
Курсы валют НБ РБ
с 12.12.2025
валюта курс
EUR 3.4335
USD 2.9341
RUB 3.7203
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9341 +0.0326
RUB 3.7203 -0.0321
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4520 3.4600
USD 2.9480 2.9550
RUB 3.6860 3.7000
подробнее

Конвертация в банках
на 12.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1740
EUR/RUB 93.1000 93.7000
USD/RUB 79.5000 80.1000
подробнее
