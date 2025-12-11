Организации ЖКХ за 11 месяцев текущего года отремонтировали 2405 балконов в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал ГО «Минское городское жилищное хозяйство».

Балконы в многоквартирных жилых домах ремонтируются по программам текущего или капитального ремонтов.

Осмотр балконов осуществляется обслуживающими организациями два раза в год во время плановых весенних и осенних осмотров жилищного фонда.

В случае выявления дефектов конструкций, не влияющих на безопасность дальнейшей эксплуатации, работы по ремонту включаются в годовой план текущего ремонта жилищного фонда.

В случае обнаружения аварийного состояния конструкций, балкон ограждается, выход на него опечатывается, а жильцам выдается предписание о запрете пользования балконом. Его ремонт включают в план работ на ближайшее время.