|12.12.2025
|
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
БОЛЕЕ 2,4 ТЫС. БАЛКОНОВ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ В МИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЖКХ ЗА 11 МЕС. ТЕКУЩЕГО ГОДА
09:33 12.12.2025
Организации ЖКХ за 11 месяцев текущего года отремонтировали 2405 балконов в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал ГО «Минское городское жилищное хозяйство».
Балконы в многоквартирных жилых домах ремонтируются по программам текущего или капитального ремонтов.
Осмотр балконов осуществляется обслуживающими организациями два раза в год во время плановых весенних и осенних осмотров жилищного фонда.
В случае выявления дефектов конструкций, не влияющих на безопасность дальнейшей эксплуатации, работы по ремонту включаются в годовой план текущего ремонта жилищного фонда.
В случае обнаружения аварийного состояния конструкций, балкон ограждается, выход на него опечатывается, а жильцам выдается предписание о запрете пользования балконом. Его ремонт включают в план работ на ближайшее время.
|
