Индекс цен на продовольственные товары по г.Минску в ноябре 2025 г. по сравнению с октябрем 2025 г. составил 100,8%, на непродовольственные товары и услуги – 99,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, в ноябре 2025 года цены на продтовары увеличились на 8,4% к уровню декабря 2024 года, на 9,6% к уровню ноября 2024 года. В январе-ноябре текущего года рост цен на продтовары по сравнению с январем-ноябрем 2024 года составил 9%.

Непродовольственные товары в ноябре текущего года снизились по сравнению с октябрем 2025 года на 0,2%, с декабрем 2024 года увеличились на 2,9% и на 2,7% к уровню ноября 2024 года. В январе-ноябре 2025 года цены увеличились на 3,6% к уровню января-ноября 2024 года.

Цены на услуги в ноябре 2025 года снизились по сравнению с октябрем 2025 года на 0,2%, а с начала года увеличились на 7%. За ноябрь 2025 года к уровню ноября 2024 года рост цен на услуги ускорился до 7,5%. В январе-ноябре текущего года к уровню соответствующего периода 2024 года услуги подорожали на 6,9%.