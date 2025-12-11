ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
В МИНСКЕ ПРОДТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА ПОДОРОЖАЛИ НА 8,4%


09:25 12.12.2025

Индекс цен на продовольственные товары по г.Минску в ноябре 2025 г. по сравнению с октябрем 2025 г. составил 100,8%, на непродовольственные товары и услуги – 99,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, в ноябре 2025 года цены на продтовары увеличились на 8,4% к уровню декабря 2024 года, на 9,6% к уровню ноября 2024 года. В январе-ноябре текущего года рост цен на продтовары по сравнению с январем-ноябрем 2024 года составил 9%.

Непродовольственные товары в ноябре текущего года снизились по сравнению с октябрем 2025 года на 0,2%, с декабрем 2024 года увеличились на 2,9% и на 2,7% к уровню ноября 2024 года. В январе-ноябре 2025 года цены увеличились на 3,6% к уровню января-ноября 2024 года.

Цены на услуги в ноябре 2025 года снизились по сравнению с октябрем 2025 года на 0,2%, а с начала года увеличились на 7%. За ноябрь 2025 года к уровню ноября 2024 года рост цен на услуги ускорился до 7,5%. В январе-ноябре текущего года к уровню соответствующего периода 2024 года услуги подорожали на 6,9%.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.12.2025
валюта курс
EUR 3.4335
USD 2.9341
RUB 3.7203
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9341 +0.0326
RUB 3.7203 -0.0321
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4520 3.4600
USD 2.9480 2.9550
RUB 3.6860 3.7000
подробнее

Конвертация в банках
на 12.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1740
EUR/RUB 93.1000 93.7000
USD/RUB 79.5000 80.1000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line