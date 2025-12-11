ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МАРТ ОПРЕДЕЛИЛ ПЕРЕЧЕНЬ АЛКОГОЛЯ ДЛЯ СВОБОДНОГО ИМПОРТА В 2026 ГОДУ


09:00 12.12.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси установило перечень алкогольных напитков на 2026 год, на импорт которых не распространяется исключительное право государства. Соответствующее постановление №75 от 3 декабря 2025 г официально опубликовано на Национальном правовом портале.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, постановлением определен перечень алкогольных напитков, которые юр.лица могут свободно ввозить на территорию Республики Беларусь в 2026 году.

При этом импортировать в Беларусь алкоголь, включенный в перечень, вправе только юр.лица, размер уставного фонда которых составляет не менее 24 тыс. базовых величин.

В перечень включено:

– шампанское из Франции (22 вида);

– все виноградные вина с ценой свыше 13 евро за литр;

– коньяк из Армении (8 видов), Молдовы (7 видов), Франции (37 видов);

– виски из Великобритании (64 вида), Ирландии (6 видов), Канады (1 вид), США (4 вида);

– ром из Багамы, Бермудских островов, США (1 вид), Великобритании (2 вида), Венесуэлы (1 вид), Гайаны (1 вид), Кубы (10 видов), Тринидада и Тобаго (4 вида);

– джин из США (1 вид).

Постановление вступает в силу с 1 января 2026 г.

МАРТ ежегодно определяет перечень импортных алкогольных напитков, на осуществление импорта которых не распространяется исключительное право государства.
