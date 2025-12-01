В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в ноябре 2025 г. по сравнению с октябрем 2025 г. составил 100,4%, с декабрем 2024 г. – 106,5%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в ноябре 2025 года цены увеличились по сравнению с ноябрем 2024 года на 7,0%. За январь-ноябрь текущего года рост цен по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составил 6,6%.

Цены на продовольственные товары в ноябре 2025 г. вросли по сравнению с октябрем на 0,8%, с декабрем 2024 г. подорожали на 8,5%. При этом годовой рост цен в ноябре составил 9,9%. За январь-ноябрь 2025 года цены выросли по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 9,0%.

Цены на непродовольственные товары в ноябре 2025 года выросли по сравнению с октябрем на 0,02%, а с начала года увеличились на 2,8%. Годовой рост цен в октябре 2025 года ускорился к уровню октября 2024 года на 2,6%. За январь-ноябрь текущего года цены увеличились на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Цены на услуги в ноябре 2025 года по сравнению с октябрем подросли на 0,1%, с декабрем 2024 года увеличились на 7,7%. Годовой рост цен в ноябре 2025 года составил 7,7%. За январь-ноябрь текущего года цены выросли по сравнению с январем-ноябрем 2024 года на 7,1%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в ноябре 2025 г. по сравнению с октябрем 2025 г. составил 100,3%, с декабрем 2024 г. – 106,9%.