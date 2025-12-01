ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНЫ 15 ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ КРУПНОГО СТРОЙПРЕДПРИЯТИЯ


16:06 11.12.2025

К административной ответственности привлечены 15 должностных лиц крупного строительного предприятия Могилевской области.

Комитетом госконтроля Могилевской области в ходе проверки крупного предприятия строительной отрасли региона установлены многочисленные нарушения и недостатки, сообщает Telegram-канал ведомства.

В частности, госконтролеры выявили:

нарушения технического регламента при производстве стройматериалов на сумму более 16 млн. рублей;

нецелевое использование почти 1 млн. рублей средств дольщиков;

необоснованное отнесение на затраты стоимости устранения гарантийных дефектов в сумме 2,2 млн. рублей вместо взыскания их с виновных лиц;

завышение стоимости работ на 40 тыс. рублей.

Также установлены факты необоснованной выплаты премий директору, его заместителям и главному бухгалтеру при наличии у предприятия задолженности в бюджет.

По результатам проверки предприятие и 15 его должностных лиц привлечены к административной ответственности. Сумма штрафов в отношении завода составила 340 тыс. рублей.
