МИНИНФОРМ ОГРАНИЧИЛ ДОСТУП К НЕКОТОРЫМ САЙТАМ КРИПТОБИРЖ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ


14:28 11.12.2025

На основании уведомления Мингорисполкома, выявившего на интернет-ресурсах okx.com, bitget.com, bingx.com, bybit.com, weex.com, gate.com наличие ненадлежащей рекламы, Министерство информации, руководствуясь статьей 511 Закона о СМИ, 09.12.2025 приняло решение об ограничении доступа к указанным ресурсам.

Как уточнили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Мининформа, более подробная информация о характере нарушений может быть представлена исключительно владельцам данных интернет-ресурсов.

Порядок возобновления доступа к ресурсу содержится в статье 512 Закона о средствах массовой информации, которой предусмотрено, что заявление о возобновлении доступа к интернет-ресурсу подается его владельцем после устранения нарушений законодательных актов, послуживших основанием для принятия решения об ограничении доступа, а также иных нарушений законодательства.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.12.2025
валюта курс
EUR 3.4335
USD 2.9341
RUB 3.7203
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9341 +0.0326
RUB 3.7203 -0.0321
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4300 3.4390
USD 2.9360 2.9380
RUB 3.6900 3.7100
подробнее

Конвертация в банках
на 11.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1705 1.1730
EUR/RUB 92.6000 93.0000
USD/RUB 79.1000 79.6000
подробнее
