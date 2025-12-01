На основании уведомления Мингорисполкома, выявившего на интернет-ресурсах okx.com, bitget.com, bingx.com, bybit.com, weex.com, gate.com наличие ненадлежащей рекламы, Министерство информации, руководствуясь статьей 511 Закона о СМИ, 09.12.2025 приняло решение об ограничении доступа к указанным ресурсам.

Как уточнили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Мининформа, более подробная информация о характере нарушений может быть представлена исключительно владельцам данных интернет-ресурсов.

Порядок возобновления доступа к ресурсу содержится в статье 512 Закона о средствах массовой информации, которой предусмотрено, что заявление о возобновлении доступа к интернет-ресурсу подается его владельцем после устранения нарушений законодательных актов, послуживших основанием для принятия решения об ограничении доступа, а также иных нарушений законодательства.