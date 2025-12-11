Важнейшее условие динамичного развития регионов – реализация новых производственных инвестпроектов. Об этом заявила 10 декабря 2025 г. заместитель министра экономики Мария Мажинская в ходе рабочей поездки в Гомельскую область.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе экономического ведомства, Мария Мажинская посетила ОАО «Красный Мозырянин и ознакомилась с ходом реконструкции ирисного участка завода, которая реализуется в рамках инициативы «Один район – один проект». Замминистра пообщалась на производстве с работниками предприятия: обсудила текущую обстановку и перспективы развития завода, ответила на интересующие вопросы, а также рассказала о задачах Программы нового пятилетия.

Мария Мажинская особо подчеркнула важность технологического обновления предприятий реального сектора: «Ключ к динамичному развитию регионов – это внедрение современных технологий на предприятиях, реализация новых инвестпроектов. Это позволяет повышать их конкурентоспособность, создавать высокопроизводительные рабочие места с достойной зарплатой, привлекая молодежь оставаться жить и работать на малой родине. Для человека важны не только доходы, но и комфортная среда для жизни. А развитие производственного сектора придает импульс строительству жилья, социальной инфраструктуры, повышению качества образования и здравоохранения на местах.

Поэтому в программных документах новой пятилетки эти направления также остаются ключевыми приоритетами для реализации».

Рабочий день замминистра экономики продолжился посещением ряда предприятий области: ОАО «Беларускабель», чей проект стал частью пула «Региональной инициативы», и ГП «Мозырские молочные продукты». С руководством предприятий замминистра обсудила актуальные вопросы и планы развития.