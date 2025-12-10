Елочные базары откроются в Минске 22 декабря. Хвойные деревья будут продаваться на 59 площадках по всему городу, еще одна точка заработает на ярмарке «Калядны кiрмаш» у Дворца спорта. По каким адресам можно будет приобрести пушистых красавиц, узнала корреспондент агентства «Минск-Новости».

Список столичных елочных базаров на землях общего пользования практически не менялся с 2022 года, когда участки были сданы через аукционные торги. В нынешнем году на нескольких прежних площадках торговля вестись не будет, однако дополнительные точки продажи хвойных деревьев обещают организовать рядом с торговыми центрами Минска. Горожанам предложат срубленные ели и сосны, растения в кадках и композиции из лапника.

ЗАВОДСКОЙ РАЙОН

Ул. Крупской, 6;

ул. Голодеда, 15 (остановка общественного транспорта);

ул. Ротмистрова, 40;

ул. Селицкого, 107;

пр. Партизанский, 34/1 (возле почтового отделения № 107);

ул. Варвашени, 1;

ул. Ташкентская, 16/1 (остановка общественного транспорта);

ул. Бачило, 14 (остановка общественного транспорта);

пр. Партизанский, 56;

ул. Нестерова, 49 (остановка общественного транспорта).

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

ул. Маяковского, 176;

пр. Партизанский, 7;

ул. Маяковского, 154;

пр. Рокоссовского, 150а;

Игуменский тракт, 30;

пр. Рокоссовского, 2;

пр. Рокоссовского, 80;

ул. Плеханова, 89.

МОСКОВСКИЙ РАЙОН

Пересечение ул. Голубева и пр. Газеты Правда (возле здания на пр. Газеты Правда, 24);

пр. Газеты Правда, 40;

пересечение ул. Я.Брыля и Гурского;

пересечение ул. К.Либкнехта и Лермонтова (возле здания на ул. Лермонтова, 30а).

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Ул. Асаналиева, 40;

ул. Жуковского, 10/1;

пл.Казинца (возле дома № 120 на ул. Казинца).

ПАРТИЗАНСКИЙ РАЙОН

Ул. Долгобродская, 3;

ул. Захарова, 77а;

ул. Столетова — 2-й пер. Багратиона (около дома № 17);

бул. Тракторостроителей — Дворец культуры Минского тракторного завода (около дома № 24 на ул. Долгобродской).

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

Ул. Толбухина, 12;

ул. Волгоградская, 45;

ул. Я.Коласа, 48;

ул. Гинтовта, 12;

ул. Руссиянова, 1;

Логойский тракт, 36;

ул. Калиновского, 55 (около автостоянки);

ул. Никифорова, 3.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Ул. Кольцова, 32;

ул. Мирошниченко, 3;

Логойский тракт, 7;

ул. Л.Беды, 19;

ул. Гамарника, 2;

ул. Богдановича, 76;

ул. Сурганова, 50;

ул. В.Хоружей, 10.

ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН

Ул. П.Глебки, 5 (остановка общественного транспорта);

пр. Пушкина, 79;

ул. Лобанка, 26 (остановка общественного транспорта);

ул. Я.Мавра, 9а (остановка общественного транспорта);

ул. Притыцкого, 32, ст. метро «Пушкинская» (выход к магазину «Богатырь»);

ул. М.Лынькова, 99 (напротив магазина «Виталюр»);

ул. Притыцкого, 146, ст. метро «Каменная горка» (выход к магазину «Мартин»).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Ул. Орловская, 64;

пересечение бульвара Шевченко и ул. Осипенко;

Старовиленский тракт, 26;

ул. Будславская, 2 (остановка общественного транспорта);

ул. М.Танка (около магазина «Пинскдрев»);

ул. Заславская (со стороны пр. Машерова);

ул. Каховская, 31 (около кинотеатра «Киев»).