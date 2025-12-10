|О компании
|11.12.2025
Экономика РБ
ГДЕ В МИНСКЕ БУДУТ РАБОТАТЬ ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ — СПИСОК АДРЕСОВ
12:15 11.12.2025
Елочные базары откроются в Минске 22 декабря. Хвойные деревья будут продаваться на 59 площадках по всему городу, еще одна точка заработает на ярмарке «Калядны кiрмаш» у Дворца спорта. По каким адресам можно будет приобрести пушистых красавиц, узнала корреспондент агентства «Минск-Новости».
Список столичных елочных базаров на землях общего пользования практически не менялся с 2022 года, когда участки были сданы через аукционные торги. В нынешнем году на нескольких прежних площадках торговля вестись не будет, однако дополнительные точки продажи хвойных деревьев обещают организовать рядом с торговыми центрами Минска. Горожанам предложат срубленные ели и сосны, растения в кадках и композиции из лапника.
ЗАВОДСКОЙ РАЙОН
Ул. Крупской, 6;
ул. Голодеда, 15 (остановка общественного транспорта);
ул. Ротмистрова, 40;
ул. Селицкого, 107;
пр. Партизанский, 34/1 (возле почтового отделения № 107);
ул. Варвашени, 1;
ул. Ташкентская, 16/1 (остановка общественного транспорта);
ул. Бачило, 14 (остановка общественного транспорта);
пр. Партизанский, 56;
ул. Нестерова, 49 (остановка общественного транспорта).
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
ул. Маяковского, 176;
пр. Партизанский, 7;
ул. Маяковского, 154;
пр. Рокоссовского, 150а;
Игуменский тракт, 30;
пр. Рокоссовского, 2;
пр. Рокоссовского, 80;
ул. Плеханова, 89.
МОСКОВСКИЙ РАЙОН
Пересечение ул. Голубева и пр. Газеты Правда (возле здания на пр. Газеты Правда, 24);
пр. Газеты Правда, 40;
пересечение ул. Я.Брыля и Гурского;
пересечение ул. К.Либкнехта и Лермонтова (возле здания на ул. Лермонтова, 30а).
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Ул. Асаналиева, 40;
ул. Жуковского, 10/1;
пл.Казинца (возле дома № 120 на ул. Казинца).
ПАРТИЗАНСКИЙ РАЙОН
Ул. Долгобродская, 3;
ул. Захарова, 77а;
ул. Столетова — 2-й пер. Багратиона (около дома № 17);
бул. Тракторостроителей — Дворец культуры Минского тракторного завода (около дома № 24 на ул. Долгобродской).
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
Ул. Толбухина, 12;
ул. Волгоградская, 45;
ул. Я.Коласа, 48;
ул. Гинтовта, 12;
ул. Руссиянова, 1;
Логойский тракт, 36;
ул. Калиновского, 55 (около автостоянки);
ул. Никифорова, 3.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Ул. Кольцова, 32;
ул. Мирошниченко, 3;
Логойский тракт, 7;
ул. Л.Беды, 19;
ул. Гамарника, 2;
ул. Богдановича, 76;
ул. Сурганова, 50;
ул. В.Хоружей, 10.
ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН
Ул. П.Глебки, 5 (остановка общественного транспорта);
пр. Пушкина, 79;
ул. Лобанка, 26 (остановка общественного транспорта);
ул. Я.Мавра, 9а (остановка общественного транспорта);
ул. Притыцкого, 32, ст. метро «Пушкинская» (выход к магазину «Богатырь»);
ул. М.Лынькова, 99 (напротив магазина «Виталюр»);
ул. Притыцкого, 146, ст. метро «Каменная горка» (выход к магазину «Мартин»).
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
Ул. Орловская, 64;
пересечение бульвара Шевченко и ул. Осипенко;
Старовиленский тракт, 26;
ул. Будславская, 2 (остановка общественного транспорта);
ул. М.Танка (около магазина «Пинскдрев»);
ул. Заславская (со стороны пр. Машерова);
ул. Каховская, 31 (около кинотеатра «Киев»).
