ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


КГК ПРЕСЕЧЕНА МАСШТАБНАЯ КОРРУПЦИОННАЯ СХЕМА НА КУЗНЕЧНОМ ЗАВОДЕ ТЯЖЕЛЫХ ШТАМПОВОК


12:03 11.12.2025

Комитетом госконтроля пресечена масштабная коррупционная схема на Кузнечном заводе тяжелых штамповок, сообщает Telegram-канал контрольного ведомства.

Откаты за поставку продукции в течении нескольких лет получали 3 заместителя директора по коммерческим вопросам, сменявшие друг друга. Не останавливало их и то, что предшественников брали с поличным.

Взятки им носили ежемесячно, а общая сумма откатов составила около полумиллиона долларов.

Заместители директора наладили схему, которая позволила регулярно получать взятки от поставок за рубеж. Допускали только "своих" покупателей, которые должны были возвращать часть прибыли от продаж.

Схему раскрыл Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. Ведется следствие, и уже бывшие топ-чиновники признают себя виновными во взяточничестве.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.12.2025
валюта курс
EUR 3.3768
USD 2.9015
RUB 3.7524
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3739 +0.007
USD 2.9015 +0.0124
RUB 3.7524 -0.0196
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4300 3.4290
USD 2.9340 2.9390
RUB 3.6900 3.7100
подробнее

Конвертация в банках
на 11.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1705 1.1730
EUR/RUB 92.6000 93.0000
USD/RUB 79.1000 79.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line