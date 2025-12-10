Комитетом госконтроля пресечена масштабная коррупционная схема на Кузнечном заводе тяжелых штамповок, сообщает Telegram-канал контрольного ведомства.

Откаты за поставку продукции в течении нескольких лет получали 3 заместителя директора по коммерческим вопросам, сменявшие друг друга. Не останавливало их и то, что предшественников брали с поличным.

Взятки им носили ежемесячно, а общая сумма откатов составила около полумиллиона долларов.

Заместители директора наладили схему, которая позволила регулярно получать взятки от поставок за рубеж. Допускали только "своих" покупателей, которые должны были возвращать часть прибыли от продаж.

Схему раскрыл Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. Ведется следствие, и уже бывшие топ-чиновники признают себя виновными во взяточничестве.