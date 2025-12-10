ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


РАЗМЕР БАЗОВОЙ СТАВКИ ДЛЯ ОПЛАТЫ ТРУДА В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ С 1 ЯНВАРЯ СОСТАВИТ BR297


11:24 11.12.2025

С 1 января 2026 года размер базовой ставки для оплаты труда в бюджетной сфере составит 297 рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает Telegram-канал Правительства.

Повышение базовой ставки предусматривается на 8,8% (с 273 до 297 рублей)
Курсы валют НБ РБ
с 11.12.2025
валюта курс
EUR 3.3768
USD 2.9015
RUB 3.7524
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3739 +0.007
USD 2.9015 +0.0124
RUB 3.7524 -0.0196
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4300 3.4290
USD 2.9340 2.9390
RUB 3.6900 3.7100
подробнее

Конвертация в банках
на 11.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1705 1.1730
EUR/RUB 92.6000 93.0000
USD/RUB 79.1000 79.6000
подробнее
