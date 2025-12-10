|О компании
11.12.2025
|
Экономика РБ
РАЗМЕР БАЗОВОЙ СТАВКИ ДЛЯ ОПЛАТЫ ТРУДА В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ С 1 ЯНВАРЯ СОСТАВИТ BR297
11:24 11.12.2025
С 1 января 2026 года размер базовой ставки для оплаты труда в бюджетной сфере составит 297 рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает Telegram-канал Правительства.
Повышение базовой ставки предусматривается на 8,8% (с 273 до 297 рублей)
