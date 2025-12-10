Масштабная экспозиция агропромышленной отрасли будет представлена на выставке «Моя Беларусь».

На следующей неделе стартует выставка достижений суверенной страны «Моя Беларусь» — яркое событие, объединяющее восемь ключевых отраслей экономики: от промышленности и науки до медицины, спорта и сельского хозяйства. Главная идея выставки – показать Беларусь как современную, технологичную и самодостаточную страну, уверенно строящую будущее.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, агропромышленный комплекс будет представлен экспозицией «Умное земледелие». Удивлять гостей будем масштабной инсталляцией «От региона к столу», наглядно демонстрирующей географию белорусского качества. На большой подсвеченной карте страны по регионам производства будут размещены продукты: сыры, колбасы, крупы, плодоовощная продукция, кондитерские изделия . Посетители узнают, где именно производятся их любимые бренды, какое количество международных наград за качество в их копилках.

Экспозиция будет дополнена мощной инсталляцией «Визуальная шкала времени», где в двух стеклянных колбах — «Тогда» и «Сейчас» — сравниваются объёмы производства ключевых продуктов за последние 30 лет.

Рядом — витрины «От сырья к продукту», показывающие, как из одного зернышка или семечка рождаются десятки наименований продукции.

Технологии также станут неотъемлемой частью выставки: VR-фермы, роботы-доильщики, системы автопилотирования, агродроны, платформы «МоёПоле» и ИИ-агроном позволят посетителям «заглянуть» внутрь современного агропроизводства.

ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» представит макет своего завода и интерактивные экраны «обогащенные» ИИ-контентом.

Для семей с детьми подготовлена насыщенная программа: всевозможные квесты, например, с Золушкой на сортировку круп, мини-лаборатория, фотозоны в колосьях, «Шляпа выбора» с роботом-советчиком по профессиям, а еще викторины и много интересного.

Гостей также ждёт гастрономическая часть: гигантские сырки, трёхметровые колбасы, огромные караваи, много килограммовое сырное мороженое и другие деликатесы с возможностью дегустации от ведущих предприятий страны.