В Витебской области завершили формирование стабфонда продовольствия. Его объемы на 30 % превысили показатели 2024 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яркий пример успешной работы – Толочинский консервный завод. Там собрали 3 280 тонн яблок. 740 тонн урожая заложили в стабилизационный фонд, а 1 800 тонн отправили на хранение в специализированные камеры.

«Урожай больше, чем в прошлом году. Практически почти в пять раз. В прошлом году сильно пострадали от мороза. В этом году выше только за счет сортов, которые начали цвести после заморозка. Те, которые попали под морозы, соответственно, там урожая не было», - отметил начальник подразделения «Промышленное садоводство» Толочинского консервного завода Виктор Булыгин.

Также на хранение заложили 18 тысяч тонн картофеля, из которых 4 тысячи – в стабилизационный фонд. Речь идет о семенах, а также технических сортах, которые отправят на переработку. Отметим, что предприятие обеспечивает свежими клубнями торговые сети региона вплоть до мая.

«Хранение поддерживается компьютерами, то есть со всеми температурами и влажностями следит компьютер и решает, когда запускать вентиляцию, когда делать вентиляцию наружным воздухом, когда внешним. Потому как температура хранения разная», - уточнил начальник картофелехранилища Толочинского консервного завода Дмитрий Таутов.

«Все хозяйства доведенный показатель по стабфондам выполнили согласно тому, сколько у нас было в области получено продукции. Недостающие объемы были завезены и заключены договора из-за пределов области с другими областями. К уровню прошлого года мы заложили порядка 30 %. Также у нас заложено и больше запланированных объемов, где-то на 150 %», - сказала начальник управления земледелия, растениеводства и кормопроизводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома Инна Богданова.

На Толочинском консервном заводе ведется строительство третьего картофелехранилища на 10 тысяч тонн. Его планируют ввести в эксплуатацию в начале 2026 года. Это позволит гарантировать сохранность урожая и стабильные поставки продукта на внутренний рынок в течение всего года.