Экономика РБ


БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ПАРТИИ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ НА BR2 МЛН.


11:07 11.12.2025

Партию детского питания стоимостью порядка 2 млн. рублей намеревался без декларирования ввезти на территорию ЕАЭС польский перевозчик.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, брестские таможенники установили факт нарушения законодательства в пункте пропуска «Козловичи», куда прибыл грузовой автомобиль DAF с товаром из Польши. Согласно документам в грузовике находилась партия детского питания на сумму порядка 294 тыс. рублей.

Транспортное средство отправили на досмотр, в ходе которого и установили, что в авто действительно перемещали детское питание, только более дорогое. Сведений о фактически ввозимой партии, стоимостью более 2 млн. бел. рублей, в декларации не оказалось.

Пытаясь ввезти схожие внешне, но разные по стоимости товары, польский перевозчик намеревался сэкономить на таможенных платежах более 100 тыс. бел. рублей.

По факту недекларирования товаров Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
Курсы валют НБ РБ
с 11.12.2025
валюта курс
EUR 3.3768
USD 2.9015
RUB 3.7524
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3739 +0.007
USD 2.9015 +0.0124
RUB 3.7524 -0.0196
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4120 3.4200
USD 2.9220 2.9280
RUB 3.7100 3.7250
подробнее

Конвертация в банках
на 11.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1690 1.1730
EUR/RUB 91.5000 92.4000
USD/RUB 78.4000 79.1000
подробнее
