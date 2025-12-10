Партию детского питания стоимостью порядка 2 млн. рублей намеревался без декларирования ввезти на территорию ЕАЭС польский перевозчик.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, брестские таможенники установили факт нарушения законодательства в пункте пропуска «Козловичи», куда прибыл грузовой автомобиль DAF с товаром из Польши. Согласно документам в грузовике находилась партия детского питания на сумму порядка 294 тыс. рублей.

Транспортное средство отправили на досмотр, в ходе которого и установили, что в авто действительно перемещали детское питание, только более дорогое. Сведений о фактически ввозимой партии, стоимостью более 2 млн. бел. рублей, в декларации не оказалось.

Пытаясь ввезти схожие внешне, но разные по стоимости товары, польский перевозчик намеревался сэкономить на таможенных платежах более 100 тыс. бел. рублей.

По факту недекларирования товаров Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.