ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МАПИД ПРИСТУПИЛ К ПЯТОЙ ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО КВАРТАЛА «СЕВЕРНЫЙ» НА ДОЛГИНОВСКОМ ТРАКТЕ


10:39 11.12.2025

МАПИД приступил к пятой очереди строительства жилого квартала «Северный» на Долгиновском тракте в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

Это ещё плюс семь домов в малоэтажном формате: пять двухквартирных коттеджей и два блокированных дома по 10 квартир в каждом. Всего будут построены 30 квартир.

Монтажники практически «собрали» первый этаж дома № 1.8 (по генплану) и начали монтаж второго – 1.9. Рядом готовятся котлованы под коттеджи.

В домах четвёртой очереди завершается установка оконных блоков, утепляются контуры, монтируются вентфасады из керамогранита. Внутри замечены электромонтажники и сантехники.

Жильё предназначено в первую очередь для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.12.2025
валюта курс
EUR 3.3768
USD 2.9015
RUB 3.7524
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3739 +0.007
USD 2.9015 +0.0124
RUB 3.7524 -0.0196
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4120 3.4200
USD 2.9220 2.9280
RUB 3.7100 3.7250
подробнее

Конвертация в банках
на 11.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1690 1.1730
EUR/RUB 91.5000 92.4000
USD/RUB 78.4000 79.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line