|11.12.2025
|
|
Экономика РБ
МАПИД ПРИСТУПИЛ К ПЯТОЙ ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО КВАРТАЛА «СЕВЕРНЫЙ» НА ДОЛГИНОВСКОМ ТРАКТЕ
10:39 11.12.2025
МАПИД приступил к пятой очереди строительства жилого квартала «Северный» на Долгиновском тракте в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».
Это ещё плюс семь домов в малоэтажном формате: пять двухквартирных коттеджей и два блокированных дома по 10 квартир в каждом. Всего будут построены 30 квартир.
Монтажники практически «собрали» первый этаж дома № 1.8 (по генплану) и начали монтаж второго – 1.9. Рядом готовятся котлованы под коттеджи.
В домах четвёртой очереди завершается установка оконных блоков, утепляются контуры, монтируются вентфасады из керамогранита. Внутри замечены электромонтажники и сантехники.
Жильё предназначено в первую очередь для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
|
