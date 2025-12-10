МАПИД приступил к пятой очереди строительства жилого квартала «Северный» на Долгиновском тракте в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

Это ещё плюс семь домов в малоэтажном формате: пять двухквартирных коттеджей и два блокированных дома по 10 квартир в каждом. Всего будут построены 30 квартир.

Монтажники практически «собрали» первый этаж дома № 1.8 (по генплану) и начали монтаж второго – 1.9. Рядом готовятся котлованы под коттеджи.

В домах четвёртой очереди завершается установка оконных блоков, утепляются контуры, монтируются вентфасады из керамогранита. Внутри замечены электромонтажники и сантехники.

Жильё предназначено в первую очередь для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.