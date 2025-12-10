В ГУЗ «Полоцкая ЦГБ» начали работать два новых современных передвижных фельдшерско-акушерских пункта. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Передвижные ФАПы, созданные на базе автомашины МАЗ, оснащены всем необходимым медицинским оборудованием для обеспечения доступной, качественной первичной и специализированной медицинской помощи, а также осуществления профилактических мероприятий – осмотров, диспансеризации, иммунизации. Функционал мобильного ФАПа включает в себя и набор лекарств, приближая к сельчанам не только медицинскую, но и аптечную помощь.

Преимущества мобильных медицинских пунктов уже оценивают жители Полоцкого района. 10 декабря передвижные ФАПы совершили свои первые маршруты в деревни Пашки и Зазерье Гомельского сельского совета, д.Казимирово Полотовского сельского совета.

Приобретение передвижных ФАПов стало ещё одним значимым шагом Полоцкого здравоохранения в совершенствовании оказания медицинской помощи жителям села.